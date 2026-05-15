El Centro Penitenciario de Almería acerca a la sociedad el trabajo que desarrollan los profesionales penitenciarios

Semana de la Administración Abierta

Participa, junto a las prisiones de Málaga II Castellón, Castellón II (Albocasser), Teixeiro (A Coruña) y Orense

El Centro Penitenciario de Almería, junto con las prisiones de Málaga II, Castellón y Castellón II (Abocasser), Teixeiro (A Coruña) y Orense, participan en la Semana de la Administración Abierta 2026.

Esta iniciativa tiene como finalidad la organización de eventos para acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Desde el 18 y hasta el 22 de mayo, el Centro Penitenciario de Almería ha programado jornadas de convivencia dirigidas a las familias de los internos e internas y una de puertas abiertas para empresas interesadas en colaborar con la prisión. El miércoles 20 de mayo, a través de una videoconferencia que lleva el título ¿Sabes cómo funciona una prisión? dará a conocer el funcionamiento del establecimiento almeriense (https://cpalmeriasemanaabierta.my.canva.site).

Las actividades programadas durante esta semana buscan mostrar la labor de reinserción social que desempeñan los profesionales penitenciarios en todos sus ámbitos y los espacios destinados a los talleres productivos donde los internos desarrollan oportunidades laborales.

Por su parte, Málaga II (Archidona) ha planificado la I Jornada Penitenciaria, con la presencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; una representación teatral a cargo de internos, una visita para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un encuentro deportivo entre éstos, funcionarios e internos y una visita empresarial, entre otras acciones.

OTROS CENTROS

Además de esta programación, las prisiones de Castellón y Castellón II han organizado una visita para representantes municipales de la zona con el objetivo de reforzar lazos, jornadas de puertas abiertas a empresarios y estudiantes universitarios, quienes visitarán áreas de tratamiento, la escuela y talleres productivos.

Los centros penitenciarios de Teixeiro y Orense, por su parte, han planificado una charla relacionada con el cuidado y prevención en la detección del cáncer de mama y colón, una exposición itinerante sobre el reciclaje y la economía circular y una visita para conocer los diferentes programas de tratamiento penitenciario, entre otras actividades.