El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar vuelve a balizar este verano su franja marina

MARIA JOSE CARRILLO CRUZ

Conservar los hábitats litorales, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo a los usuarios de las playas son los principales objetivos de esta medida

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha vuelto a asumir la señalización mediante balizamiento de la franja marina protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar durante el periodo estival. Esta medida fue en su día debatida y aprobada en la Comisión de Socioeconomía y Turismo y la Junta Rectora del Parque Natural a partir de un informe que evaluó la afección que podía ocasionar la actividad náutica recreativa dentro de la franja litoral protegida.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha expuesto que “el objetivo de esta actuación es conservar los hábitats litorales, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad y el bienestar de los usuarios de las playas, porque en las zonas de baño balizadas queda prohibida la navegación y el uso de embarcaciones movidas a vela o motor”.

Este verano vuelven a ser 103 las boyas que la Consejería de Sostenibilidad está instalando para señalizar los hábitats litorales en 12 zonas del Parque Natural: Corralete, Medialuna-Barronal-Mónsul, Reserva Marina Morrón de los Genoveses, Playa de Genoveses, Playazo de Rodalquilar, Cala San Pedro, Cala El Plomo, Cala de Enmedio, Playa de los Muertos, afloramientos rocosos de Isleta del Moro y Reserva Marina Arrecife de las Sirenas.

En relación con el uso de embarcaciones en el Parque Natural, su director conservador, Salvador Parra, ha recordado que “además de no navegar ni fondear dentro de las zonas balizadas, tampoco se puede fondear sobre fondos rocosos o con praderas de Posidonia ni en zonas de reserva marina, que deben ser atravesadas a un máximo de 10 nudos de velocidad”.

Para el delegado territorial, “la señalización del litoral mediante su balizamiento es una medida muy coherente con los objetivos que marca el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y que podemos resumir en conservar los procesos ecológicos y los hábitats de manera compatible con la promoción del desarrollo socioeconómico en general y de un turismo respetuoso y sostenible en particular, que a su vez sea útil para divulgar los valores naturales y culturales del Parque Natural”.

Refuerzo de la coordinación entre administraciones

El balizamiento de la franja litoral del espacio protegido fue precisamente una de las cuestiones tratadas en la reunión de coordinación mantenida recientemente en la sede de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y administraciones públicas con potestades de vigilancia e inspección en el ámbito del Parque Natural.

Con la asistencia y participación de concejales del Ayuntamiento de Níjar, la Policía Local del Ayuntamiento de Almería, la Capitanía Marítima de Almería, el Servicio de Protección de la Naturaleza y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Servicio Provincial de Costas, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por medio de técnicos de AMAYA, Agentes Medioambientales y la propia Dirección del Parque Natural, el encuentro fue “muy positivo y fructífero porque coordinando nuestros medios respectivos conseguimos mejorar la eficiencia en el resultado” según ha resumido el director del Parque.

La prohibición de navegación a las motos de agua en el Parque Natural (con la circunstancia de que este verano es el primero en que va a estar vigente), la información sobre empresas autorizadas para realizar actividades de turismo activo, detalles técnicos relativos a infracciones relacionadas con actividades marítimas, las últimas mejoras de señalización e infraestructuras para la gestión del uso público llevadas a cabo por la Junta de Andalucía y aspectos prácticos sobre las limitaciones de acceso a vehículos en ciertos puntos del espacio natural o la gestión de los gálibos instalados en varias playas, fueron algunos de los temas tratados en el encuentro, antesala de jornadas de vigilancia conjuntas que se irán realizando a lo largo del verano, como la que esta misma semana ya ha tenido lugar entre los Agentes Medioambientales de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Manuel de la Torre ha agradecido expresamente el trabajo de todos los organismos asistentes, indicando que “las tres administraciones, central, autonómica y local, colaboramos con lealtad y entusiasmo al servicio de la protección de los valores del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y de la seguridad de sus visitantes”.