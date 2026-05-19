El Pleno aprueba nuevas inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit municipal

Luz verde a modificaciones presupuestarias por más de 6,6 millones de euros destinadas a seguir mejorando barrios, espacios públicos, instalaciones deportivas y servicios urbanos

Entre otras actuaciones financiadas con esta modificación se incluye el diseño y adquisición de una nueva portada para la Feria de Almería, adelantada como una de las principales novedades para este año

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado modificaciones presupuestarias financiadas con cargo al remanente líquido de tesorería de la liquidación del ejercicio 2025 por importe total de 6.629.937,23 euros, una medida que permitirá seguir impulsando nuevas actuaciones e inversiones en todos los barrios gracias a la estabilidad económica y la buena gestión financiera municipal.

La propuesta refleja la capacidad del Ayuntamiento para continuar movilizando recursos y transformando la ciudad mediante inversiones financieramente sostenibles, destinando el superávit municipal a proyectos de mejora de infraestructuras, espacios públicos, instalaciones deportivas, movilidad, sostenibilidad y servicios urbanos.

Modificaciones aprobadas sin debate que son el resultado de una gestión económica responsable y solvente que permite al Ayuntamiento “seguir invirtiendo en la ciudad, mejorando servicios y desarrollando nuevas actuaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los almerienses”, como así ha destacado al término de la sesión plenaria ordinaria que se ha celebrado hoy la concejal de Economía, Vanesa Lara.

Del total de las modificaciones aprobadas, cerca de 2,9 millones de euros se destinarán a inversiones financieramente sostenibles distribuidas entre distintas áreas municipales, a las que se suman otras actuaciones promovidas por diferentes delegaciones municipales.

Áreas e inversiones

Entre las inversiones previstas destaca especialmente la aportación de 950.000 euros destinada a impulsar la licitación del diseño, instalación y adquisición de una nueva portada para la Feria de Almería, llamada a convertirse en una de las principales novedades de la próxima edición de las fiestas patronales.

En el Área de Agua y Zonas Verdes se invertirán 854.996,57 euros, destacando la construcción de un skate park en el Parque de los Periodistas, con una inversión de 299.996,57 euros; un nuevo huerto urbano en la calle Hoyo de las Tres Marías, con 300.000 euros; actuaciones en Camino del Río, con 100.000 euros; y el proyecto de ampliación del terciario de El Toyo, dotado con 155.000 euros.

En el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes se destinan 136.000 euros para actuaciones de mejora en instalaciones deportivas municipales, entre ellas la iluminación de las pistas de vóley del Delta, con 40.000 euros, así como el vallado del campo de fútbol de Vega de Acá y cerramientos los vallados de instalaciones en Castell del Rey y La Almadraba.

Las inversiones vinculadas a Seguridad y Tráfico alcanzan los 335.000 euros, incluyendo una partida de 300.000 euros para la creación de un aparcamiento para caravanas y 35.000 euros para actuaciones de mejora en sistemas inteligentes de movilidad (‘smart mobility’).

Por su parte, el Área de Obras Públicas; Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul contará con 249.000 euros adicionales para la ejecución de nuevos parques caninos en El Alquián, La Cañada y La Goleta, además de actuaciones de embellecimiento urbano, como la proyectada instalación de letras corpóreas en Cabo de Gata y El Toyo-Retamar

En materia de Urbanismo se contemplan inversiones destinadas, entre otras actuaciones, a la iluminación ornamental del arbolado del Paseo y a continuar avanzando en la renovación y mejora de espacios emblemáticos de la ciudad.

Asimismo, el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética invertirá 148.000 euros en la sustitución y mejora de soportes y luminarias de alumbrado público, mientras que Turismo contará con 100.000 euros para actuaciones en inmuebles de interés turístico.

Junto a estas inversiones, el expediente incorpora otras actuaciones promovidas por distintas áreas municipales para reforzar la programación cultural, los servicios públicos, actuaciones urbanas y diferentes proyectos de interés general para la ciudad.

La concejala ha insistido en que “estas inversiones son posibles gracias a unas cuentas municipales saneadas y a una gestión económica que permite aprovechar todos los recursos disponibles para seguir mejorando Almería desde la responsabilidad, la estabilidad presupuestaria y la planificación”.

Agua

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy, inicialmente, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario por el Suministro Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado. Según ha explicado el concejal responsable del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, el objeto de esta modificación responde a la obligación contractual de actualización del IPC, en el periodo comprendido entre julio de 2023 y julio de 2025. Si bien esa actualización, de acuerdo a las determinaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa en un 5,5%, la actualización aplicada por el Ayuntamiento de Almería lo será solo de un 90%, situando ese incremento en un 4,95%.

En su intervención en este punto, Segura ha criticado al Psoe “por oponerse a una medida contractual mientras guarda silencio ante el incremento de la inflación, el precio de la luz, los carburantes y la cesta de la compra”. Ha subrayado además que “la gestión del agua debe basarse en la responsabilidad, las inversiones y el mantenimiento de las infraestructuras, y no en “pancartas o eslóganes”. Asimismo, ha asegurado que el equipo de gobierno trabaja para garantizar un servicio esencial con seguridad y calidad para los vecinos, frente a una oposición que, según afirmó, está instalada “en el ruido, el enfrentamiento y la propaganda”.

El edil popular ha defendido además la diferencia entre la gestión del Partido Popular y la de la izquierda, afirmando que mientras unos “venden humo”, el actual gobierno municipal se centra en resolver los problemas reales de los ciudadanos “y así se ha vuelto a demostrar en las urnas este domingo”, recordó.

Despedida Secretario General

El pleno celebrado esta mañana ha sido además el de la despedida del actual Secretario General del Ayuntamiento de Almería, Fernando Gómez Garrido, tras ejercer su labor como fedatario público del consistorio desde diciembre de 2007, acumulando casi veinte años de ejercicio. Pone fin así, ahora con su jubilación, a una dilatada carrera funcionarial que ha sido despedida con un caluroso aplauso por la Corporación Municipal y los asistentes a la sesión plenaria de hoy lunes.