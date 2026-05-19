El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana miércoles, día 20, y hasta el sábado 23 de mayo, en la capital debido a:

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AV. CABO DE GATA, 153 (A LA ALTURA DE LA PLAZA DE EL ZAPILLO)

HORARIO: Desde las 7.00 horas de mañana miércoles hasta las 8.00 horas del sábado 23.

LUGAR: AV. Cabo de Gata, 153 (a la altura de la Plaza de El Zapillo)

La actuación está organizada en tres fases, correspondientes a los tres carriles existentes en el tramo, con el siguiente orden previsto:

– Miércoles, 20 de mayo: Corte del carril contiguo a la plaza de El Zapillo, en dirección Puerto de Almería.

– Jueves, 21 de mayo: Corte del carril colindante al anterior en dirección Puerto de Almería.

– Viernes, 22 de mayo: Corte del carril en sentido Universidad.

– Sábado, 23 de mayo: A las 08.00 horas, apertura del último carril, quedando ya todos los carriles abiertos al tráfico.

En todo momento se dispondrá, al menos, de un carril por sentido de circulación, por lo que no se cortará el tráfico en ningún momento.

PROCESIÓN INFANTIL DEL COLEGIO DIVINA INFANTITA (NUEVA ANDALUCÍA)

HORARIO: Entre las 10.00 y las 12.00 horas del miércoles, 20 de mayo.

ITINERARIO: Salida desde el colegio por Lope de Rueda, Calzada de Castro, Lope de Rueda, y al llegar al cruce de Padre Méndez toman por el Parque José Andújar Almansa, acera de Padre Méndez, giro a la izquierda e Iglesia de Ntra Sra. de Montserrat.

El regreso al colegio se hará por Carretera de los Limoneros, Calzada de Castro, Lope de Rueda y puerta lateral del centro.

‘PUCHEANDO 2026’ (EL PUCHE)

HORARIO: Entre las 17.30 y las 18.00 horas del jueves, 21 de mayo.

ITINERARIO: Esquina de Avenida Mare Nostrum, con calle Mar de Alborán (zona Sur del barrio), y Avda. Mare Nostrum, en dirección Norte. El punto de retorno será la intersección con calle Sevillanas, regreso por la misma vía hasta el punto de origen en la zona Sur, en la calle Mar de Alborán.