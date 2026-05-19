Los ‘Premios a la Calidad Educativa’ reconocen la labor de docentes y alumnado del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Guazamara

Los centros educativos de Sevilla y Málaga junto al de Almería han sido distinguidos en las tres líneas de actuación premiadas: ‘Proyectos de Convivencia y Bienestar’, ‘Reconocimiento a Centros Educativos Sostenibles’ y ‘Planes de Lectura’

Estos galardones se enmarcan en la estrategia del Ministerio de Educación para impulsar políticas educativas vinculadas con la convivencia positiva, el bienestar del alumnado, el fomento de la lectura, la sostenibilidad y la innovación educativa

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha reconocido la labor desarrollada por docentes y alumnado de tres centros educativos andaluces, ubicados en Sevilla, Málaga y Almería, durante el acto entrega de los ‘Premios a la Calidad Educativa’. En Almería el reconocimiento como centro sostenible ha sido para el C.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario, Guazamara, de Cuevas del Almanzora.

Estos galardones se enmarcan en la estrategia del Ministerio orientada al impulso de políticas educativas vinculadas con la convivencia positiva, el bienestar del alumnado, el fomento de la lectura, la sostenibilidad y la innovación educativa. Su finalidad es reconocer iniciativas de excelencia impulsadas por los centros educativos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, así como poner en valor la dedicación y el liderazgo de los equipos directivos y docentes.

En esta edición se han premiado tres líneas de actuación: ‘Proyectos de Convivencia y Bienestar’, ‘Reconocimiento a Centros Educativos Sostenibles’ y ‘Planes de Lectura’ en el ámbito escolar.

Los centros andaluces premiados son los siguientes:

Premio a Proyectos de Convivencia y Bienestar

C.E.I.P. Adriano del Valle, Sevilla, Andalucía

Premio a Planes de Lectura

I.E.S. Los Montes, Colmenar, Málaga, Andalucía

Reconocimiento a Centros Educativos Sostenibles

C.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario, Guazamara, Almería, Andalucía