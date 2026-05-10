El potencial pedagógico de la IA, las redes sociales y el patrimonio protagonizará un curso de verano

Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre cómo enseñar fuera de los canales tradicionales y explorarán el potencial de la inteligencia artificial, las redes sociales y el patrimonio como herramientas pedagógicas. Se celebrará el campus del 6 al 8 de julio

¿Es posible educar a través de Instagram? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el pensamiento crítico de los jóvenes? ¿Cómo convertir un museo o una calle en una unidad didáctica viva? Estas son las preguntas que darán forma a una de las propuestas más innovadoras de los próximos Cursos de Verano de la UAL.

Bajo la dirección del profesor Alejandro Galindo Durán, el encuentro titulado ‘Más allá de las aulas: nuevos escenarios para la docencia actual. Educando con la inteligencia artificial, el patrimonio, las RRSS, el cine o el teatro’, se aleja de la teoría convencional para ofrecer a los asistentes un espacio de debate y experimentación práctica. El objetivo es claro: dotar a la comunidad educativa de estrategias para salir del ‘formato aula’ y aprovechar los recursos que ofrece la sociedad actual.

El curso, que se desarrollará en el campus universitario del 6 al 8 de julio, destaca por un enfoque dinámico que combina la reflexión con la acción. A lo largo de tres jornadas, los inscritos participarán en talleres de creación que versarán de diversos temas, desde el uso de la IA en educación STEAM hasta el potencial del teatro y el cine como herramientas de transformación social. Los estudiantes podrán también aprender en el entorno con salidas al campo y sesiones de urbansketch para redescubrir el patrimonio local como recurso pedagógico. Por último, tendrán la oportunidad de analizar tendencias a través de mesas redondas sobre cómo la divulgación histórica y artística en redes sociales está cambiando la forma en que consumimos conocimiento.

El evento contará con voces que están liderando el cambio educativo en España, incluyendo a Cipriano García-Hidalgo (divulgador de arte), Remedios Fernández (experta en tecnología y género), y Alberto Herráez, consultor educativo de prestigio internacional.

Este encuentro está diseñado no solo para docentes de todas las etapas y estudiantes de Educación, sino para cualquier profesional de la cultura o ciudadano interesado en las nuevas formas de comunicación y aprendizaje. La Universidad de Almería invita a todos los interesados a reservar su plaza y participar en un debate necesario para el futuro de la enseñanza a través de la web de los Cursos de Verano. Las matrículas formalizadas en mayo llevarán un descuento.