VOX denuncia que Moreno Bonilla utilice el Hospital Universitario de Poniente como “un hostal para inmigrantes ilegales”

La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García, junto al candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, aseguran que “el diagnóstico de estos supuestos pacientes es de ingresos sociales, sin que presenten ningún criterio para ser hospitalizados”

La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha denunciado a las puertas del Hospital Universitario Poniente la situación crítica que están viviendo los profesionales y pacientes que acuden cada día a este centro por culpa de una “nefasta gestión en materia sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla y la llegada de una inmigración ilegal y masiva que satura nuestra sanidad”.

García ha denunciado que “Moreno Bonilla esté utilizando el Hospital Universitario de Poniente como un hostal para inmigrantes ilegales”. Ya que “los pacientes y trabajadores del propio hospital han asegurado que hay habitaciones donde están viviendo estos inmigrantes desde hace años”. Una situación “no solo irregular, sino que también lamentable que muestra el estado de abandono por parte del Gobierno de Moreno Bonilla a los almerienses”.

“El diagnóstico que presentan estos supuestos pacientes es el de ingresos sociales, no siguiendo ningún criterio por el cual estar hospitalizados”. Un hecho “irregular y lamentable que muestra el estado de abandono por parte del Gobierno de Moreno Bonilla a los almerienses”, critica la portavoz nacional de VOX.

RODRIGO ALONSO: “MORENO BONILLA SIGUE ESCONDIENDO LAS LISTAS DE ESPERA COMO HACÍA EL PSOE”

Por su parte, el candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha recordado que, con datos obtenidos a junio de 2025, “el 31% de las listas de espera quirúrgicas lleva esperando más de 180 días o más de 1 años; el 71% de la lista de espera en consulta externa lleva esperando más de 60 días la primera consulta, siendo la demora media 153 días; y con respecto a los que se derivan de la atención primaria, el 73% llevan más 60 días esperando y la demora media está en 160 días”.

Alonso ha concluido denunciado que “Moreno Bonilla no solo ha copiado las políticas del PSOE en materia de sanidad, sino que además ha copiado la trampa del PSOE cuando se escondían las listas de espera en un cajón. Ya que la última lista publicada es de junio de 2025”.

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