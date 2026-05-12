El primer científico español en la Antártida, Javier Cacho, felicita a los alumnos del IES La Puebla por su proyecto ‘Centinelas del hielo’

Los estudiantes vicarios participan en un acto en Vícar, auspiciado por la Universidad de Almería

El divulgador científico, físico y miembro de la primera expedición científica española a la Antártida en 1986, Javier Cacho, ha participado esta mañana en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar en un encuentro con alumnos del IES La Puebla de Vícar, organizado con la colaboración con la Subdelegación de Defensa y la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tras haber obtenido los alumnos del centro el primer premio de la iniciativa educativa ‘Descubriendo la Antártida’, dentro de la Feria de la Innovación y la Ciencia de la Universidad de Almería.

Un programa con el que la UAL apuesta por el impulso de vocaciones investigadoras entre estudiantes preuniversitarios, generando a la vez una mayor conciencia sobre los retos de futuro ante los efectos del más que evidente cambio climático mundial. El trabajo ganador, del IES La Puebla de Vícar, ha demostrado, a partir de datos y de experimentación en laborarorio, la amenaza real para el litoral almeriense que supone el deshielo antártico.

La fase final de ‘Descubriendo la Antártida’ ha dado continuidad a la actividad desarrollada el pasado 5 de marzo, cuando más de 200 estudiantes de 16 centros educativos, que han desarrollado 25 proyectos de investigación, participaron en una comunicación en directo con la Base Antártica Española ‘Gabriel de Castilla’, ubicada en la Isla Decepción. Aquella experiencia permitió al alumnado conocer de primera mano el trabajo de científicos y personal militar en la Antártida, además de plantear preguntas basadas en sus propios proyectos. De entre todos, 18 trabajos procedentes de 13 centros educativos de toda la provincia han sido seleccionados, y de ellos el jurado ha elegido a los tres mejores para confeccionar el podio definitivo.

Los proyectos presentados abordaban temáticas diversas y de gran relevancia, como el impacto de la investigación antártica en sectores industriales como la cosmética, por ejemplo, o el estudio de los pingüinos como modelo para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La UAL, la Subdelegación de Defensa y la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trabajan de la mano para que el profesorado universitario y de Secundaria diseñe proyectos sobre ecosistema antártico, sostenibilidad e impacto del cambio climático, con tutorización compartida.