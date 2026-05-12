El macramé será el material protagonista del próximo VicArte Club

Las inscripciones para el taller, que tendrá lugar el día 21, podrán realizarse a partir de este jueves

El próximo jueves 21 de mayo llega una de las citas mensuales más esperadas por los vicarios y vicarias: VicArte Club. Lo hará con un taller de manualidades de macramé como propuesta a cargo de Lady Porcia: Escuela Creativa y tendrá lugar en el Centro Social de Las Cabañuelas.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar impulsa una nueva edición de los talleres VicArte Club y anuncia la apertura de inscripciones este jueves día 14. A partir de las 10.00h se atenderán las reservas de plaza para acudir a la actividad en el mismo Centro Social situado en Plaza Cervantes, en Las Cabañuelas. Por otro lado, con el objetivo de garantizar la mejor experiencia para todos los participantes y la atención personalizada, el número de plazas por taller es limitado. Así, solo se podrá realizar la reserva de dos cupos por persona el día de la inscripción.

La actividad tendrá lugar de 16.00h a 20.00h y la cuota de 10€ incluye los materiales y la explicación de la monitora que imparte el taller, así como un pequeño aperitivo para acompañar la tarde. Para solicitar más información puede realizarse la consulta a través del teléfono 655593808 o a través del perfil @Vicarte_club en Instagram.

Los talleres creativos de VicArte Club nacen desde las áreas de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Vícar ofreciendo a los ciudadanos nuevas alternativas de ocio a través de las manualidades y la artesanía. Entre algunas de las citas de los últimos meses se encuentran los talleres de creación de pendientes, modelado de piezas de cerámica, punch needle o decoupage, entre otros.