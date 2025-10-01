El TSJA respalda la actuación urbanística del Ayuntamiento de Almería

La sentencia desestima el recurso de dos asociaciones y avala la ampliación del catálogo de edificios protegidos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia firme desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Cultural Amigos de la Alcazaba y la Asociación Bicentenario de los Coloraos contra la modificación puntual nº 75 del PGOU-98 de Almería. Esta modificación, aprobada por el Pleno municipal el 21 de mayo de 2022, tenía como objetivo ampliar el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos, incorporando 30 nuevos inmuebles de alto valor histórico y arquitectónico.

La resolución judicial confirma que el expediente fue tramitado con plena legalidad, destacando la motivación detallada de la propuesta y la correcta valoración de las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública. El tribunal subraya que la modificación no afecta al monumento de los Mártires de la Libertad ni a la Plaza Vieja, y que su objeto se limita a la inclusión de inmuebles como casas solariegas, el antiguo Palacio de Justicia, la Universidad Laboral y los kioscos de acceso a los refugios de la Guerra Civil.

La sentencia desmonta las alegaciones de las asociaciones demandantes, que cuestionaban la motivación del acuerdo, la protección del entorno histórico y la posible afectación al monumento de los “Coloraos”. El TSJA concluye que no existe vulneración de la normativa sobre conjuntos históricos, que el PGOU-98 ya contempla las determinaciones necesarias para la ordenación urbanística del Conjunto Histórico de Almería, y que no hay licencia de obra alguna relacionada con el monumento que pudiera ser objeto de impugnación.

Además, el tribunal considera que la inclusión del monumento en el catálogo no era objeto de esta modificación puntual, y que su posible declaración como Bien de Interés Cultural o Lugar de Memoria Democrática excede el ámbito del recurso.

Desde el Ayuntamiento de Almería se valora muy positivamente esta sentencia, que respalda la labor técnica y jurídica desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. “Esta resolución refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y nos anima a seguir trabajando con rigor y transparencia en la mejora del entorno urbano”, ha señalado la responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera.