Entrenar el sueño y hacer ejercicio, la fórmula que mejora el descanso y la salud

En el marco del Día Mundial del Sueño, un estudio mostró que sumar rutinas clave de movimiento y asesoría digital personalizada tuvo un impacto positivo en mujeres de entre 18 y 30 años

Por Cecilia CastroSeguir

Un estudio de la Education University of Hong Kong analizó los efectos de la vida sedentaria y la falta de sueño en mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir pocas horas y pasar demasiado tiempo sentada se volvió una constante para muchas mujeres jóvenes en las grandes ciudades asiáticas. En el contexto del Día Mundial del Sueño, un estudio reciente de la Education University of Hong Kong documentó cómo estos hábitos afectan la salud y, por primera vez, evaluó el impacto de combinar ejercicio de alta intensidad con coaching digital del sueño en la vida real de mujeres de entre 18 y 30 años. El trabajo, publicado en JAMA Network Open, encontró que la combinación de ejercicio intenso y coaching digital mejora la eficiencia del sueño y la salud cardiometabólica en mujeres jóvenes.

La investigación, liderada por la Education University of Hong Kong, se propuso analizar intervenciones concretas para responder a la creciente prevalencia de insomnio y enfermedades crónicas en adultas jóvenes. El ensayo reclutó a 112 mujeres con vida sedentaria, quienes pasaban más de ocho horas por día sentadas y sufrían problemas de sueño. Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a cuatro grupos: uno realizó entrenamiento de alta intensidad junto con una intervención de salud del sueño, otro solo hizo ejercicio, otro solo recibió coaching digital y el último mantuvo sus rutinas habituales. La investigación examinó cómo el ejercicio intenso y el coaching digital pueden mejorar la salud en mujeres de 18 a 30 años (Imagen ilustrativa Infobae)

El ejercicio consistió en sesiones de circuitos rápidos que empleaban el propio peso corporal, tres veces por semana durante ocho semanas. El coaching digital se realizó a través de la aplicación Resleep, basada en terapia cognitivo-conductual para insomnio y adaptada a la población local. Al inicio, las participantes asistieron a una entrevista presencial de media hora, donde recibieron recomendaciones adaptadas a sus hábitos nocturnos, para luego continuar el seguimiento a través de la aplicación.

Resultados: más horas de sueño y mejor salud metabólica

La evidencia recogida por el equipo apuntó a un resultado claro: el grupo que combinó ejercicio y coaching digital logró mejoras superiores en eficiencia del sueño y marcadores de salud. Las mujeres del grupo combinado “pasaron 5,6% más del tiempo en cama realmente dormidas y estuvieron despiertas 30 minutos menos durante la noche”.

El estudio también evaluó parámetros de salud metabólica. Tanto el grupo combinado como el que solo realizó ejercicio redujeron su circunferencia de cintura y mejoraron los niveles de colesterol total y triglicéridos. Según el reporte, el aumento de enfermedades crónicas entre adultos jóvenes “exige estrategias de prevención primaria y tratamiento de los trastornos del sueño”.

Te puede interesar:El lado oculto de la adrenalina: cómo el cuerpo transforma el estrés en energía inmediata El estudio documentó que la combinación de ejercicio y asesoría digital mejora la eficiencia del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayaron que “los cambios en los hábitos diarios pueden mitigar los efectos negativos de no dormir lo suficiente”, en referencia a la importancia de combinar actividad física y asesoría digital.

Coaching digital personalizado, la apuesta innovadora

La intervención de sueño utilizó la app Resleep, una herramienta basada en la terapia cognitivo-conductual, que fue probada previamente en población china. El proceso incluyó una entrevista presencial inicial para personalizar las recomendaciones y un seguimiento a distancia. Según la investigación, este enfoque permitió que las participantes “recibieran estrategias adaptadas a sus patrones y necesidades, lo que facilitó una mejoría tangible en la calidad del descanso”. Uno de los grupos combinó entrenamiento de alta intensidad y coaching digital del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ambas estrategias, ejercicio y coaching digital, produjo “una mejora concreta y medible no solo en el descanso, sino también en la salud metabólica”.

El trabajo presenta limitaciones importantes. Solo incluyó a mujeres jóvenes y sedentarias, por lo que no es posible generalizar los resultados a hombres o personas de mayor edad. Los propios autores advirtieron que “se requieren más estudios con grupos diversos para confirmar si estos beneficios pueden trasladarse a la práctica clínica”.

A pesar de estas restricciones, el estudio abre nuevas líneas de intervención para abordar el insomnio y la prevención de enfermedades crónicas en poblaciones jóvenes. En palabras de los investigadores, “la combinación de ejercicio intenso y coaching digital del sueño tiene un efecto sinérgico, logrando los mejores indicadores tanto en descanso como en salud física”.

Los resultados refuerzan la necesidad de “aprovechar herramientas tecnológicas para promover cambios en los hábitos diarios”, especialmente entre quienes enfrentan los desafíos del sedentarismo y el insomnio.