Más de 600 personas en la manifestación antiimperialista celebrada hoy en Almería 

Una manifestación antiimperialista en Almería organizada por la Plataforma andaluza Bases Fuera, OTAN NO se ha celebrado con tremendo éxito de participación: más de 600 personas y con una combatividad antiimperialista muy destacada. Banderas de Irán, Palestina, Yemen, Líbano, Cuba, Venezuela, Sáhara Occidental, etcétera, han encabezado la manifestación junto a pancartas de la plataforma donde se denunciaba la agresión imperialista y se expresaba la solidaridad con los pueblos que la están sufriendo y sobre todo con los pueblos como el palestino, iraní o libanés que en estos momentos están resistiendo con gran valor al imperialismo criminal yanqui, sionista y occidental. No se ha parado de gritar en toda la manifestación contra la OTAN, contra las bases yanquis en Andalucía, y contra la guerra imperialista.

La manifestación que ha recorrido el casco viejo almeriense ha terminado con la lectura del comunicado por parte de dos compañeras de la Plataforma. A la vez se ha informado del libro Yankees go Home, las bases militares en Andalucía y en el mundo, que hace pocos meses ha editado la Plataforma, interesándose muchos manifestantes por él, hasta el punto de agotarse todos los ejemplares de los que disponía la organización en el acto.

Para terminar y para expresar la repulsa a los gobiernos genocidas e infanticidas de Estados Unidos e «Israel» se ha procedido a quemar, con gran regocijo de las personas presentes, las banderas de ambos regímenes criminales.

La Plataforma BASES FUERA OTAN NO agradece la participación tan masiva en la movilización así como el apoyo a la convocatoria de otras organizaciones como BDS Almería o la Plataforma Almería por Palestina.