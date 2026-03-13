Las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanzaron un nuevo máximo de 238 400 millones EUR en 2025, según el último informe de la Comisión

Según el último informe sobre el comercio agroalimentario de la UE, publicado hoy por la Comisión Europea, las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanzaron un nuevo récord en 2025, a pesar de los retos económicos mundiales.

Las exportaciones agroalimentarias de la UE ascendieron a 238 400 millones EUR en 2025, lo que supone un aumento del 1 % con respecto a 2024 (+ 2 300 millones EUR). El Reino Unido siguió siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la UE, con el 23 % del total (55 600 millones EUR). Entre otros aspectos destacados, cabe mencionar el aumento significativo de las exportaciones a Suiza (+ 1 200 millones EUR, + 7 %) y Turquía (+ 1 100 millones EUR, + 16 %). Los preparados a base de cereales, los productos lácteos y el vino siguieron liderando las exportaciones de la UE, mientras que el cacao, el café y el chocolate registraron los mayores aumentos de valor, debido en gran medida al alza de los precios.

Las importaciones agroalimentarias de la UE ascendieron a 188 600 millones EUR, lo que representa un incremento del 9 % en comparación con 2024 (+ 15 300 millones EUR). El Reino Unido, Brasil y los Estados Unidos siguieron siendo los principales proveedores, y el cacao, el café y las frutas y frutos de cáscara impulsaron el crecimiento de las importaciones debido al aumento de los precios mundiales.

La UE mantuvo en 2025 un superávit comercial agroalimentario global de 49 900 millones EUR. Esta cifra fue 13 300 millones EUR inferior al superávit global de 2024, debido principalmente al aumento de los precios de importación de productos básicos como el café, el cacao, las frutas y los frutos de cáscara. La UE sigue siendo el primer exportador mundial de productos agroalimentarios y también fue el principal importador mundial en 2025.

El comercio agroalimentario representó el 9 % de las exportaciones totales de la UE, el 7,5 % de las importaciones totales de la UE y el 37 % del superávit comercial global de la UE en 2025.

En la última edición del informe mensual sobre el comercio agroalimentario de la UE se ofrecen más precisiones y cuadros detallados.