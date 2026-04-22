CSIF denuncia la paralización de la justicia en Almería por una nueva caída del sistema informático, con especial gravedad en los servicios de guardia y de violencia sobre la mujer

· El sindicato alerta de que ha habido que suspender agendas y es imposible celebrar juicios rápidos o atender a ciudadanos que estaban citados, entre otras incidencias

· Exige la adopción urgente de medidas que garanticen el funcionamiento de la Administración de Justicia y permitan a los profesionales trabajar con condiciones dignas

Almería, 22 de abril de 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, denuncia la situación “absolutamente insostenible” que se vivió ayer martes en los órganos judiciales de toda Andalucía y por tanto, también en Almería, como consecuencia de un nuevo colapso del sistema @driano, que permaneció inoperativo desde primeras horas de la mañana.

La Central Sindical ha indicado que, lejos de tratarse de una incidencia puntual, este nuevo fallo se suma a una cadena continua de caídas que se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos días y, de manera frecuente, desde su implantación. Esta problemática evidencia el absoluto fracaso de un sistema que nunca ha estado a la altura de las necesidades del servicio público que pretende sostener.

De manera paralela, el conjunto de los órganos judiciales se encuentra completamente paralizado, con agendas suspendidas de facto, juicios rápidos salientes de guardia sin celebrar, ciudadanos citados que no pueden ser atendidos, profesionales sin posibilidad realizar su trabajo y actuaciones judiciales bloqueadas en su totalidad.

CSIF ha reiterado que este escenario de colapso es el resultado directo de una implantación deficiente y de una gestión negligente, una realidad de la que CSIF lleva alertando mucho tiempo. Según la central sindical, “el sistema @driano es, desde sus inicios, un auténtico despropósito. La formación es claramente insuficiente, se cuenta con un aplicativo inestable plagado de errores y caídas constantes y los medios materiales son inadecuados, con equipos informáticos que, en muchos casos, no reúnen los requisitos mínimos para soportar su funcionamiento”.

A pesar de las innumerables incidencias, quejas formales y advertencias trasladadas por CSIF y por las y los trabajadores, la Administración ha optado por una actitud de inacción y desatención que resulta incomprensible e inaceptable. La falta de respuesta efectiva ante un problema estructural de esta magnitud contribuye directamente al deterioro del servicio público de Justicia y al incremento del malestar entre personal, usuarios y profesionales.

“El caos organizativo al que se enfrenta la justicia está siendo sostenido únicamente gracias al compromiso, la profesionalidad y el sobreesfuerzo del personal funcionario de los cuerpos generales, quienes, pese a la absoluta precariedad de medios, continúan intentando dar respuesta a una ciudadanía que no merece este nivel de abandono institucional”, ha resaltado el sindicato.

CSIF ha exigido la adopción urgente de medidas técnicas eficaces que garanticen la estabilidad y el funcionamiento continuo del sistema @driano, así como la dotación de equipos informáticos adecuados y suficientes para el correcto desempeño de las funciones de las y los profesionales.

Para la Central Sindical también es necesaria la implantación de planes de contingencia reales que permitan mantener la actividad judicial en caso de nuevas caídas, una revisión integral del sistema y de su proceso de implantación, incluyendo la formación del personal.

Por último, CSIF, que ha pedido la asunción de responsabilidad por la situación generada, ha indicado que de persistir esta situación CSIF se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones sean necesarias en defensa de los derechos del personal funcionario de los cuerpos generales y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.