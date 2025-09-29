Enviamos una foto del estado del interruptor de la luz del aseo de niños del Palacio de los Juegos Mediterráneos donde diariamente acuden centenares de niños y niñas a practicar deporte. La fotografía nos ha sido enviada por el padre de un usuario que nos ha trasladado que lleva así meses. En cuanto tuvimos conocimiento presentamos un escrito dirigido al Patronato Municipal de Deportes y al Área de Obras Públicas y Mantenimiento para que se proceda a su reparación urgente.

