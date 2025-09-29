Correos ofrece su Tarjeta Prepago online y en 42 oficinas de la provincia de Almería para compras seguras

· La Tarjeta Correos Prepago Mastercard® permite pagar en comercios físicos y online, retirar efectivo y disponer de una cuenta IBAN con total seguridad

· Puede contratarse de forma presencial en las oficinas de Correos o de forma online, comenzando a usarla al instante

· También es posible recargarla tanto online (web y app) como presencialmente, adaptándose a las necesidades de los clientes más digitales y de los más tradicionales

La Tarjeta Correos Prepago Mastercard® es un producto de Correos que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, gracias a la seguridad que ofrece en las transacciones, lo que la convierte en una opción ideal para compras online.

Actualmente, puede adquirirse y recargarse en 42 oficinas de Correos en la provincia de Almería. Además, se ha incorporado la posibilidad de contratarla online, a través de la web o la app “Mi Correos Prepago”, lo que permite comenzar a utilizarla de inmediato. Esta opción se suma a la contratación presencial en cualquiera de las cerca de 2.400 oficinas de Correos, donde se ofrece atención personalizada.

La tarjeta puede recargarse fácilmente desde la web o la app, así como en las oficinas físicas, lo que permite atender tanto a los usuarios más digitales como a aquellos que prefieren un trato más directo.

La Tarjeta Correos Prepago Mastercard® es aceptada en más de 37 millones de comercios en todo el mundo que operan con Mastercard®. No está vinculada a ninguna entidad bancaria y permite contratar un IBAN español, con el que se pueden realizar y recibir transferencias, domiciliar recibos o la nómina. Esta funcionalidad está disponible tanto en la app como en las oficinas de Correos.

Además, la tarjeta puede vincularse a los principales wallets del mercado (Google Pay, Apple Pay y Samsung Wallet), lo que permite pagar con el móvil sin necesidad de llevar la tarjeta física.

El objetivo de este producto es facilitar las operaciones financieras cotidianas y promover la inclusión financiera, gracias a la amplia red de oficinas de Correos, sus múltiples canales de contratación y su accesibilidad para todo tipo de públicos, incluidos colectivos vulnerables o sin acceso a servicios financieros básicos. Esta labor se refuerza con la presencia de cerca de 6.000 carteros y carteras rurales que ofrecen servicios como Correos Cash, permitiendo ingresar o retirar efectivo desde el domicilio.

La Tarjeta Correos Prepago es una de las más competitivas del mercado en su categoría, con un coste de emisión de solo 6 euros para tarjetas físicas y 3,50 euros para tarjetas virtuales. Además, cuenta con atención personalizada en todas las oficinas de Correos.

Ofrece máxima seguridad, ya que su uso está limitado al saldo disponible, lo que reduce el riesgo en caso de pérdida, robo o intento de fraude. Es una solución cómoda y flexible para quienes compran online y desean controlar sus gastos, así como para personas no bancarizadas —como residentes temporales, inmigrantes recién llegados o habitantes de zonas rurales con difícil acceso a servicios financieros—.

También resulta práctica para otras situaciones como viajes al extranjero, estancias Erasmus o el control parental de los gastos de los hijos. Es una herramienta útil de educación financiera para los más jóvenes, que pueden aprender a gestionar su dinero y disponer de él en cualquier parte del mundo, con la tranquilidad de que solo se puede gastar lo previamente recargado.

La tarjeta y su aplicación permiten un seguimiento detallado de todas las transacciones, facilitando el control del gasto, especialmente en épocas de compras intensas. En caso necesario, puede recargarse al instante y, para mayor seguridad, ofrece la opción de bloqueo inmediato.

En definitiva, la Tarjeta Correos Prepago es una solución segura, flexible y accesible para realizar pagos, controlar gastos, gestionar suscripciones, viajar o hacer regalos, adaptándose a las necesidades de todos los perfiles de usuario.