Estela & Caradusanto presentan una performance audiovisual en vivo durante “La Noche en Blanco” en el Centro Andaluz de la Fotografía

El próximo viernes 29 de mayo a las 20:30 hs, el Centro Andaluz de la Fotografía acogerá SILENCIO ROTO, una performance audiovisual en vivo creada por los artistas Estela y Caradusanto, en el marco de “La Noche en Blanco”, una de las celebraciones culturales más importantes de Andalucía, donde espacios artísticos, instituciones y creadores abren sus puertas al encuentro con el público a través del arte y la cultura contemporánea.

SILENCIO ROTO propone una experiencia inmersiva construida a partir del diálogo entre sonido modular e imagen analógica experimental. La pieza nace del encuentro en tiempo real entre las composiciones sonoras de Caradusanto y el universo visual desarrollado por Estela, generando una narrativa sensible, atmosférica y profundamente emocional.

Caradusanto, artista sonoro e investigador del sonido modular, desarrolla desde hace años un trabajo centrado en la exploración de frecuencias, síntesis y construcción de paisajes sonoros experimentales. Su práctica se mueve entre la improvisación electrónica y la creación de ambientes inmersivos, construyendo un lenguaje propio a través de sistemas modulares y composición en vivo. Por su parte, Estela trabaja desde la fotografía de autora y la creación visual contemporánea, desarrollando visuales propios construidos a partir de imágenes analógicas, texturas y procesos experimentales. Durante la performance, sus visuales son manipulados en vivo y reaccionan en tiempo real al universo sonoro construido por Caradusanto, generando una relación dinámica entre imagen y frecuencia donde cada variación del sonido transforma también la experiencia visual.

La performance se construye desde la improvisación y la escucha mutua entre ambos artistas. Más que una presentación convencional, SILENCIO ROTO busca abrir un espacio de contemplación y experiencia sensorial compartida.

La actividad tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 20:30 hs en el Centro Andaluz de la Fotografía, ubicado en Calle Pintor Díaz Molina 9, Almería.