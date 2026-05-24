La Misa Flamenca a la Virgen del Mar emociona a un Santuario a rebosar, en el 75º aniversario de la coronación de la Patrona

José Mercé, Tomatito, Sonia Miranda, Antonio Luis López y José Vélez protagonizan una cita histórica organizada por la Hermandad de la Virgen del Mar, la Peña El Taranto y el Ayuntamiento de Almería

El flamenco es sentimiento y devoción, la misma que sienten los almerienses por su patrona, la Virgen del Mar. Ambos ámbitos se unieron en la tarde de ayer, sábado, para rendir homenaje a la Virgen del Mar, en su 75º aniversario, con una misa flamenca que ha unido cultura, tradición y emoción. José Mercé y Sonia Miranda han rezado por tarantos, seguiriyas y alegrías a la Patrona de Almería, acompañados a la guitarra por Tomatito y Antonio Luis López, y al violín por José Vélez, en una manifestación cultural y religiosa que ha llenado a rebosar el templo.

El Santuario de la Virgen del Mar vivió una de esas noches destinadas a permanecer en la memoria colectiva de la ciudad. La respuesta masiva del público confirmó la enorme expectación que había despertado una celebración única, enmarcada en los actos conmemorativos por la Patrona de Almería y que, además, sirvió como broche de oro a la 54ª edición de la Semana Flamenca de la Peña El Taranto.

La ceremonia contó con la presencia institucional del concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín; y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, junto a numerosos representantes del ámbito cultural, cofrade y flamenco de la ciudad

Organizada por la Hermandad de la Virgen del Mar en colaboración con la Peña El Taranto y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la misa volvió a demostrar la profunda conexión que existe entre el flamenco y la espiritualidad popular andaluza. Un diálogo natural entre el rezo y el cante, entre la emoción religiosa y el duende, que encontró en el templo de la Patrona el escenario perfecto.

Así fue. Desde los ritos iniciales se vivió una auténtica oración flamenca. José Mercé y Tomatito abrieron la ceremonia con un sobrecogedor ‘Canto de entrada’ por tarantos, donde la voz rota, profunda y jonda de Mercé encontró en la guitarra magistral de Tomatito un diálogo de enorme sensibilidad. El guitarrista almeriense volvió a demostrar por qué es una referencia universal, con hondura y elegancia, siempre al servicio del cante y de la emoción litúrgica.

A continuación, Sonia Miranda y Antonio Luis López interpretaron el ‘Gloria’ por vidalita, ese cante de ida y vuelta, aportando una atmósfera íntima y delicada. La cantaora almeriense desplegó un cante limpio, cálido y cargado de matices, sostenido por el toque sobrio y exquisito de Antonio Luis López, que acompañó cada tercio con enorme sensibilidad.

En la Liturgia de la Palabra llegó uno de los momentos más emotivos con el ‘Aleluya’, interpretado por Sonia Miranda, Antonio Luis López y José Vélez. El violín de Vélez añadió una dimensión solemne y evocadora, elevando el recogimiento del templo. Su interpretación, elegante y profundamente expresiva, se fundió con el eco flamenco creando un clima de intensa espiritualidad.

Durante la Liturgia Eucarística, Sonia Miranda y Antonio Luis López ofrecieron un sentido ‘Padre Nuestro’ por granaína y media granaína, donde la cantaora volvió a emocionar por su capacidad para convertir cada verso en plegaria. Poco después, José Mercé y Tomatito interpretaron el ‘Cordero de Dios’ por seguiriyas. La gravedad y profundidad de este palo flamenco encontraron en José Mercé una interpretación auténtica, acompañada por un Tomatito inmenso.

En la comunión, Sonia Miranda, Antonio Luis López y José Vélez regalaron un delicadísimo ‘Ave María’, lleno de lirismo y sensibilidad, antes de alcanzar un final absolutamente emocionante. En el rito de conclusión y bendición, José Vélez interpretó al violín el Himno de la Virgen del Mar, en un momento cargado de solemnidad y emoción contenida. Después, José Mercé y Tomatito pusieron el broche definitivo con el Himno por alegrías, llevando la celebración hacia una explosión final de luz, fe y arte.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha calificado la Misa Flamenca como “de primerísimo nivel”, destacando la presencia de “uno de los mejores guitarristas del mundo como nuestro paisano Tomatito, con el recientemente nombrado hijo predilecto de la ciudad José Mercé. Junto a ellos, el talento de Sonia Miranda, Antonio Luis López y José Vélez. Cinco grandes artistas para homenajear a la Virgen del Mar”.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y de Cajamar, reconociendo que “ni en nuestros mejores sueños podríamos haber imaginado un cartel como el de este año”. Desde la Peña El Taranto, su presidente Rafael Morales quiso subrayar “la generosidad de los cinco artistas que van a hacerlo posible”. La presentación del acto corrió a cargo de José Antonio López Alemán, miembro también de la Peña El Taranto

El público, que llenaba por completo el Santuario, respondió con aplausos y visible emoción a una ceremonia que confirmó el enorme poder del flamenco como expresión cultural y espiritual. Una misa flamenca histórica que unió a varias generaciones en torno a la Patrona de Almería y que engrandece aún más la programación del 75º aniversario de la Coronación de la Virgen del Mar y la trayectoria de la Semana Flamenca de la Peña El Taranto.