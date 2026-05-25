Elda se fija en Almería como modelo de transformación de ciudad   

La alcaldesa recibe a su homólogo eldense, Rubén Alfaro, que junto a su equipo ha mantenido una reunión técnica con la concejala de Presidencia y la Empresa Municipal Almería 2030

La ciudad alicantina toma como referencia la experiencia de planificación estratégica de Almería en el proceso de implementación de su Plan Elda 2030

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido en la Casa Consistorial a una delegación del Ayuntamiento de Elda (Alicante) encabezada por su alcalde, Rubén Alfaro, que esta semana ha visitado la ciudad para conocer de primera mano los proyectos de transformación desarrollados en la capital durante los últimos años.

Las obras para la peatonalización del Paseo de Almería, la recuperación del Casco Histórico, la estrategia de movilidad, la adaptación al cambio climático y la captación y gestión de fondos europeos han sido alguno de los aspectos que se han tratado en el encuentro técnico que la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha mantenido junto al alcalde eldense.

En la reunión también han participado el director coordinador de Alcaldía y Planificación del Ayuntamiento de Almería, José Antonio Camacho; la gerente de la Empresa Municipal Almería 2030, María del Mar Plaza; y el primer teniente de Alcalde y concejal de Presidencia, Espacio Público e Inversiones del Ayuntamiento de Elda, José Antonio Amat, entre otros.

El encuentro se enmarca en el proceso de implementación del Plan Elda 2030, para el que el Ayuntamiento eldense ha tomado como referencia la experiencia de planificación estratégica desarrollada por Almería en los últimos años. En este sentido, la delegación eldense ha querido conocer de forma directa el modelo seguido por la capital almeriense para pasar de la planificación a la ejecución de proyectos, conectando estrategia urbana, captación y gestión de fondos europeos, transformación del espacio público, movilidad sostenible, recuperación patrimonial y adaptación al cambio climático.

La alcaldesa ha valorado “muy positivamente” este encuentro entre los ayuntamientos “de dos ciudades que tenemos muchas similitudes y muchas preocupaciones similares” como son la puesta en marcha de un Plan Estratégico, la implantación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la peatonalización de la ciudad o la renaturalización de los espacios urbanos.

“El objetivo de estas reuniones es establecer sinergias, compartir experiencias y aprender los unos de los otros para que nuestras ciudades sigan creciendo y que desde las administraciones podamos seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha añadido Vázquez, quien ha destacado que actuaciones como la del Paseo de Almería ha supuesto “no solo una mejora del espacio público, sino también un cambio en la forma de vivir y entender el centro de la ciudad”.

En la misma línea, el alcalde de Elda ha agradecido “la gran acogida y la buena sintonía” que han mantenido ambas administraciones públicas durante el encuentro técnico mantenido en el que el Consistorio eldense ha querido conocer cómo está avanzando estratégicamente la capital almeriense. “En nuestra ciudad estamos inmersos en la implementación del Plan Elda 2030 y la experiencia de Almería nos está sirviendo como referente para avanzar en esa planificación estratégica y convertirla en proyectos concretos. Es importante que las ciudades compartamos experiencias y bancos de buenas prácticas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha añadido.

Por último, Rubén Alfaro ha valorado que “Almería está en la dirección óptima para mitigar los efectos del cambio climático, para poner en valor todo su Centro Histórico, todo el patrimonio cultural que tiene la ciudad y en definitiva para abrirse al mundo, tanto a sus vecinos como a los visitantes”.

Al igual que la ciudad de Almería, en la actualidad Elda está llevando a cabo una estrategia de puesta en valor de su Casco Histórico, está desarrollando la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, obligatoria en municipios de más de 50.000 habitantes, y está trabajando en ceder el espacio público a las personas con el objetivo de potenciar el comercio de proximidad.