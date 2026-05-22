El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el fin de semana en la ciudad

SÁBADO 23

MANIFESTACIÓN (VILLABLANCA)

HORARIO: De 10.30 a 12.30 horas.

ITINERARIO: Vía de servicio de la Avenida Mediterráneo, a la altura del centro comercial, Fray Juan de Portocarrero y Médico Francisco Pérez Company, finalizando en el CC. Torrecárdenas, donde se hará una concentración junto a la parada de autobús.

PROCESIÓN DE LA PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA (CASCO HISTÓRICO)

HORARIO: De 19.00 a 23.30 horas.

ITINERARIO: Iglesia San Juan Evangelista, General Luque, San Juan, Almedina, Estrella, Pedro Jover, De la Reina, Arráez, Juez, Plaza Admón Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral, Cubo, Plaza Bendicho, Plaza Jesús Cautivo, Ronda Diego Ventaja, Duende, Velázquez, José Ángel Valente, Arráez, De la Reina, Almedina, San Juan, General Luque y al templo.

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA (LOS MOLINOS)

HORARIO: Entre las 20.50 y las 23.30 horas.

ITINERARIO: Salida de la I.P. Santa María Magdalena, Juan Segura Murcia, Miguel Hernández, Carrera del Mamí, San Antonio de los Molinos, Labradores, Hermandad, Delicias, Los Castillos, Carrera del Mamí, Ctra. de Níjar, Juan Segura Murcia y al templo.

DOMINGO 24

III CARRERA SOLIDARIA RUTA 091 ALMERIA (TORRECÁRDENAS)

HORARIO: Entre las 10.30 y las 12.00 horas.

RECORRIDOS: CARRERA INFANTIL: Salida a las 09.30. Categorías Prechupetín (hasta 4 años ), Chupetín (hasta 6 años) y Carrera Infantil (hasta 9 años), con sus respectivas distancias de 50 metros, 100 metros y 400 metros. Recorrido íntegramente dentro del aparcamiento del centro comercial.

CARRERA POPULAR: Salida a las 10.30, con dos vueltas a un circuito de 3,7 kilómetros, con el siguiente itinerario: aparcamiento del Centro Comercial Torrecárdenas, Avda. Médico Francisco Pérez Company, dirección norte, rotonda, continuando por misma calle hasta llegar a segunda rotonda, con Avda. Constitución de Cádiz, sentido descendente, rotonda con Julio Visconti y Ciudad de Buenos Aires, donde se continúa en sentido descendente hasta el cruce con calle Selección Española de Fútbol 2010, se gira a derecha por esta calle, en sentido ascendente, hasta el cruce con Magistrado Juan Ruiz Rico, se gira a la derecha para cruzar la mediana central y continuar por Magistrado Juan Ruiz Rico hasta la rotonda con Ciudad de Buenos Aires, se toma a la derecha hasta la rotonda con Julio Visconti, girando a la izquierda por esta calle hasta la rotonda de Avda. Médico Francisco Pérez Company, dirección Sur, hasta la entrada al aparcamiento del Centro Comercial Torrecárdenas, donde se encuentra la Meta.

ENTRADA al aparcamiento subterráneo del C.C TORRECARDENAS por Médico Francisco Pérez Company.

Los estacionamientos de superficie estarán ocupados por la Salida/Meta.

SALIDA DEL C.C. TORRECARDENAS .- Los vehículos podrán salir por la salida

subterranea de Avda. Ciudad de Buenos Aires

PROCESIÓN EN CUEVAS DE LOS MEDINAS

HORARIO: Entre las 19.00 y las 22.00 horas

ITINERARIO: Iglesia de San Francisco de Padua, Real, Molinos, Las Eras, Camino Barranco, Espuerta, Real Cuevas de los Medinas y Camino de la iglesia.