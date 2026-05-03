Expertos nacionales abordarán en un curso de verano las últimas actualizaciones sobre el cáncer

Bajo el título ‘Cáncer: presente, pasado, futuro’, especialistas de primer nivel se reunirán en Almería del 15 al 17 de julio. El encuentro busca formar a profesionales y estudiantes en las terapias más innovadoras y en el uso de nuevas tecnologías para la cura de esta enfermedad.

El cáncer continúa siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública global. Ante esta realidad, la Universidad de Almería presenta una propuesta para los Cursos de Verano: ‘Cáncer: presente, pasado, futuro’, un encuentro diseñado para ofrecer una visión integral, científica y, sobre todo, optimista sobre el tratamiento de esta patología. Se desarrollará el 15 al 17 de julio.

El curso, dirigido por Antonio Romerosa y codirigido por Gracia María Castro De Luna, contará con la participación de un elenco excepcional de ponentes procedentes de instituciones de prestigio como el CSIC, el Hospital Universitario Torrecárdenas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Entre los expertos destacan Amancio Carnero Moya (CSIC), referente en biología molecular y dianas antitumorales. Begoña Medina Magán, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Torrecárdenas; Patricia Horcajada Cortes (IMDEA Energía), experta mundial en el uso de materiales porosos avanzados para la salud y Magdalena Cantero Sosa presidenta provincial de la AECC en Almería.

El curso no solo profundizará en los procesos internos que condicionan la formación del cáncer, sino que se centrará en aportar esperanza a través de la formación en nuevos métodos en desarrollo, como la inmunoterapia y las tecnologías de administración dirigida de fármacos. Además, se abordará la importancia de la nutrición como herramienta clave en la prevención y el manejo metabólico de los tumores.

Aunque el programa está especialmente orientado a estudiantes de Medicina, Enfermería, Química y otras áreas de ciencias experimentales (Grado, Máster y Doctorado), la organización anima a participar a cualquier persona interesada en comprender mejor esta enfermedad que afecta a millones de personas. Este encuentro presencial representa una oportunidad única para aprender directamente de los líderes de la investigación oncológica en España y conocer de primera mano los avances que marcarán el futuro de la medicina.

El curso cuenta con la colaboración del Grupo Especializado de Química Inorgánica, el grupo de investigación CTS-1104 y el grupo de investigación FQM-317.

Los interesados pueden obtener más información del curso e inscribirse en la web de los Cursos de Verano.