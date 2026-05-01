Un seminario internacional actualiza los avances sobre el binomio tecnología y cuidados

Bajo el título ‘Diversidad, cuidados y tecnologías’, se divide en seis ponencias y dos mesas redondas para profundizar en los resultados de investigación del proyecto ‘Tecnocare’ que desarrolla la Universidad de Almería

La Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido este jueves un punto de encuentro con formato de seminario internacional. Desde allí se han abordado de manera interdisciplinar la relación entre varios aspectos como ‘cuidados y prácticas sociales’, tecnologías, justicia epistémica, perspectiva de género e interseccionalidad, o salud, discapacidad, envejecimiento y desigualdad social. Se han integrado los enfoques de la sociología, la filosofía y la psicología, con énfasis en la necesidad de repensar los cuidados en los contextos contemporáneos marcados por la digitalización. Así se ha diseñado y desarrollado este Seminario Internacional ‘Diversidad, cuidados y tecnologías’, organizado por la profesora Maite Martín Palomo como investigadora principal del gran proyecto marco Tecnocare, que hace de la UAL un referente en esta materia.

A través de seis ponencias y dos mesas redondas, esta cita ha ofrecido una visión amplia, crítica y multidisciplinar de la intersección entre cuidados y tecnologías, poniendo en el centro cuestiones clave como la referida justicia epistémica, las desigualdades sociales y el impacto de la innovación tecnológica en la vida cotidiana. Ha profundizado en la creciente relevancia de los ‘tecnocuidados’ en contextos de envejecimiento y cronicidad, así como sobre la necesidad de incorporar enfoques interseccionales y de género en el análisis de la tecnología y en la importancia de atender a las desigualdades en el acceso y uso de recursos tecnológicos.

Maribel Ramírez, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Almería, se ha encargado de hacer la apertura de la jornada, acompañada por Inma López, directora de la Unidad de Igualdad. Ha agradecido la aportación de “investigaciones, experiencias y reflexiones” que han “enriquecido este espacio de diálogo y de conocimiento compartido”. Ha querido subrayar que “celebrar un seminario así en la UAL tiene una enorme importancia”, porque “invita a reflexionar sobre una cuestión central en nuestras sociedades contemporáneas como es la de los cuidados, entendidos no como una realidad privada, sino como una dimensión estructural que sostiene la vida, organiza nuestras relaciones de interdependencia y pone a prueba la calidad democrática y la justicia social de nuestras instituciones”.

La vicerrectora ha puesto en valor que “este seminario añade además una perspectiva especialmente valiosa, la de la relación entre diversidad, cuidados y tecnologías, y esa articulación resulta hoy más necesaria que nunca”. De hecho, “pensar los cuidados en diálogo con la diversidad implica reconocer que no todas las personas viven, necesitan, prestan o reciben cuidados en las mismas condiciones”, sino que “significa atender a las desigualdades, a las distintas posiciones sociales, a las experiencias marcadas por el género, la discapacidad, la edad, la clase social o la identidad”. Ramírez ha añadido que “incorporar las tecnologías a este debate obliga a plantear preguntas decisivas, qué posibilidades abren, qué límites presentan y qué riesgos pueden generar si no se diseñan, se aplican y se evalúan desde criterios de equidad, accesibilidad, inclusión y justicia social”.

Por lo tanto, el gran valor del seminario reside en que “propone pensar de forma conjunta cuestiones que a veces se abordan por separado, pero que en realidad están profundamente conectadas, como son la sostenibilidad de la vida, la justicia epistémica, la vulnerabilidad, la reparación, la corporalidad, las emociones, la discapacidad, el envejecimiento o las condiciones materiales en las que se cuida y se es cuidado”. Eso se hace “desde una perspectiva interdisciplinar, rigurosa y comprometida con los desafíos de nuestro tiempo”. Así, “desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social defendemos firmemente esta manera de entender la universidad, una universidad que pone en el centro la igualdad, que se interroga sobre las condiciones reales de inclusión y que reconoce la diversidad como valor, implicándose en la construcción de entornos académicos y sociales más justos”, ha dicho.

Maite Martín Palomo ha agradecido que “en esta universidad es muy fácil organizar cosas, las convocatorias públicas son claras y transparentes y tienes ayuda para organizar”. En esta ocasión el seminario que ha organizado se ha realizado en torno al proyecto de investigación ‘Entramados de cuidados y tecnologías, un estudio en perspectiva interseccional y de género’ que “está dando unos resultados muy interesantes”. De hecho, ha explicado que “está poniendo la tecnología en el centro del debate político y también de la investigación social, trabajando de forma interdisciplinar con gente de Ingeniería Informática, o con el Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido de la Universidad de Almería, y dando proyección internacional con el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y de la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Uruguay”.

Además, “estamos acogiendo en este momento a una investigadora en estancia del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y siempre que tenemos investigadores en estancia, organizamos algún seminario internacional para poner en común los trabajos que estamos haciendo”, ha añadido de manera textual. Se trata, por lo tanto, de “tejer redes que luego dan fruto”. A eso ha unido que la UAL “tiene polos muy fuertes de internacionalización, como UNIgreen, que es más conocido, pero también en el campo de la ciencias sociales, y se le debe dar mucha más relevancia porque no hay tanta visibilidad”. En ese sentido “hay una colaboración constante, continuada, en ‘Tecnocare’, que lleva ya diez años de coordinación con equipos de trabajo e investigadores”. La relevancia de la Universidad de Almería en la unión de tecnologías y cuidados la hace “un referente” a base de “compartir con el mundo, intercambiando y generando un conocimiento que ahora mismo es muy puntero”.

Por último, ha recordado que este trabajo “tiene una finalidad epistémica, de pensar cómo producimos conocimiento, de qué forma incorporar todas las diversidades en la producción de conocimiento, no como sujetos que cuentan cosas de su vida y ya está, sino que participan activamente en la producción de conocimiento”. Ha enfatizado sobre que están haciendo “investigación aplicada en ciencias sociales”, con “compañeros de Enfermería, de Trabajo Social, de Filosofía, de Sociología…, que estamos dando un montón de herramientas a los compañeros de Ingeniería Informática para que su trabajo de diseño informático se base en la diversidad de la vida cotidiana, y no se haga de una forma estandarizada”.