Un curso de verano sobre el poder terapéutico de la música fusiona ciencia y emoción

El curso ‘Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica”’ se celebrará en Roquetas de Mar del 29 de junio al 1 de julio de 2026. La formación combina ponencias de expertos con talleres prácticos, música en vivo y una visita al Auditorio de Roquetas de Mar para explorar cómo la cultura mejora nuestra salud mental.

¿Puede una melodía cambiar el funcionamiento de nuestro cerebro? ¿De qué manera el ritmo y la voz moldean nuestro bienestar emocional? La Universidad de Almería invita este verano a una inmersión fascinante en la intersección entre la música y la neurociencia. El curso de verano ‘Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica’ llega a Roquetas de Mar, del 29 de junio al 1 de julio, con una propuesta diseñada para transformar la manera en que entendemos el impacto de las artes en nuestra salud.

No es un curso académico convencional, está pensado como una experiencia formativa integral, dirigida tanto a profesionales de la salud, la educación y la música, como a cualquier persona curiosa con inquietud cultural que busque profundizar en cómo la música es un motor esencial para el desarrollo humano y la calidad de vida.

Dirigido por Patricia Martínez y Antonio Huete, durante tres intensas jornadas, destacados expertos en neurociencia, medicina, educación y música desgranarán, de forma accesible y rigurosa, los mecanismos por los que el cerebro procesa la emoción musical. Sin embargo, el curso trasciende la teoría: el programa incluye talleres prácticos de canto e instrumentación, sesiones de música en vivo y dinámicas participativas que permitirán a los asistentes sentir en primera persona los efectos terapéuticos de lo aprendido.

Como punto culminante, el curso contará con una visita especial al Auditorio de Roquetas de Mar, un espacio emblemático donde se reflexionará sobre cómo los entornos culturales actúan como verdaderos espacios de bienestar emocional y cohesión social.

La Universidad de Almería ofrece esta oportunidad única para aprender, experimentar y disfrutar la música desde una perspectiva inédita, científica y profundamente humana. Las plazas son limitadas y se prevé una alta demanda. Toda la información detallada sobre el programa, los ponentes y el proceso de inscripción se encuentra disponible en la web de Cursos de Verano de la Universidad de Almería