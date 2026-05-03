Plaza de Pavía traslada a María Jesús Amate la oportunidad de generar un nuevo modelo de mercado con vida más allá de la mañana

Los comerciantes trasladan la necesidad de garantizar seguridad jurídica a las concesiones para acometer nuevos proyectos de viabilidad

ALMERÍA.- La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía ha mantenido un encuentro con María Jesús Amate (Por Andalucía), dentro de la ronda de contactos con candidaturas a las elecciones autonómicas, en el que, además de exponer la situación de abandono institucional del mercado, ha planteado medidas concretas para desbloquear su futuro.

El colectivo ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los propios comerciantes mediante la actualización de los títulos habilitantes que les permitan acometer mejoras e inversiones en sus puestos, ante la falta de actuaciones por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, los comerciantes han recordado que esta propuesta ya fue trasladada en su momento al Consistorio, en el marco de un plan que incluía una inversión de en torno a 425.000 euros para la adecuación del mercado, que finalmente no llegó a ejecutarse.

Junto a esta reivindicación, la asociación ha planteado la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de funcionamiento que permita ampliar los horarios de apertura, al menos en jornadas clave como jueves, viernes y sábados, con el objetivo de generar un segundo ciclo de actividad económica vinculado a la tarde-noche.

La propuesta contempla la compatibilidad entre el comercio tradicional y nuevos usos vinculados a la hostelería en las propias barracas, generando un espacio de convivencia y ocio que permita atraer público y dinamizar el entorno.

Los comerciantes consideran que la Plaza de Pavía reúne condiciones únicas para ello, por su ubicación estratégica junto a la Alcazaba, su proximidad al parque Nicolás Salmerón y al puerto, y su conexión natural con el casco histórico.

Durante el encuentro, también se ha informado a Amate de la próxima convocatoria de un concurso de ideas, abierto a profesionales y a la ciudadanía, para definir el futuro del mercado, dentro de una estrategia que el colectivo define como “abierta, participativa y orientada a soluciones reales”.