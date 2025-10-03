Fátima Herrera denuncia que “los bandazos fiscales de la alcaldesa son una tomadura de pelo a todos los almerienses”

El PSOE reprocha a la alcaldesa su continua mentira fiscal

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha mostrado su asombro por el anuncio de la alcaldesa de bajar el IBI en 2026, justo antes de las elecciones municipales. “¿Si se podía podía bajar, por qué lo subió en 2024? ¿Qué clase de política fiscal es esta?”. Son preguntas que formula la portavoz socialista para concluir que “lo que está haciendo la alcaldesa con los impuestos es tomar el pelo a todos los almerienses”.

Herrera se ha mostrado muy crítica con “el paripé de una bajada de impuestos anunciado hoy cuando la alcaldesa, con la otra mano, ha subido estos dos años todos los servicios, tasas e impuestos posibles”, si bien asegura que “los almerienses no se creen ya más mentiras”.

Herrera ha criticado que “hace dos años subió el IBI, y en este mandato también ha subido el agua, las tasas de los cementerios, las instalaciones deportivas y ya ha anunciado que el año que viene subirá la basura. Y ahora, nos viene con que bajará el IBI, una bajada que coincidiará con el periodo preelectoral”. “Esa no es una política fiscal seria, son bandazos y búsqueda de titulares”, ha reiterado.

La portavoz socialista ha puesto en evidencia que, “lo peor de todo es que, a pesar de todas estas subidas, la ciudad no ha mejorado”. “Almería sigue sucia, las instalaciones deportivas que utilizan miles de vecinos están viejas y descuidadas, y el mantenimiento brilla por su ausencia. Los almerienses pagan más, pero reciben menos y peores servicios”, asegura.

En su opinión, compensar el incremento de la tasa de la basura “es solo una excusa” y ha remarcado que lo que tiene que hacer la alcaldesa es “gestionar con responsabilidad los impuestos que tienen que servir para mejorar la vida de la gente, no para usarlos como un cajero automático cuando conviene y después hacer anuncios electoralistas para tapar el enfado ciudadano”.

Finalmente, ha reclamado una política fiscal seria, estable y justa: “Desde el PSOE defendemos que Almería necesita estabilidad y confianza, no decisiones improvisadas según el calendario electoral. Nuestra ciudad merece un proyecto responsable, que piense en el bienestar de las familias y en mejorar de verdad los servicios públicos”.