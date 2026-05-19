Hospiten advierte que los tatuajes pueden enmascarar lesiones sospechosas de cáncer de piel

Con motivo del Día Mundial Contra el Melanoma, que se conmemora el 23 de mayo, Hospiten advierte sobre la dificultad de detectar lesiones sospechosas de cáncer de piel en pacientes con tatuajes. Aunque cada vez son más comunes y cuentan con un componente estético significativo, los tatuajes pueden tener implicaciones poco conocidas para la salud, entre ellas dificultar la detección precoz de melanomas y otros cánceres cutáneos. Además, la tinta de los tatuajes suele contener sustancias químicas que pueden producir reacciones alérgicas e inflamatorias, y en algunos casos, incluso la aparición de tumores como el linfoma. La Dra. Lucía Pimentel Villasmil, especialista del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Hospiten Rambla, expone que, “la fase inicial del melanoma frecuentemente es asintomática, no duele ni pica, y la principal pista son los cambios visibles”. En una exploración física rutinaria, el dermatólogo busca modificaciones en lunares, aparición de nuevas manchas o zonas que se inflaman y no curan. “Si la piel está cubierta por pigmento, esos detalles pueden pasar desapercibidos, sobre todo en aquellas zonas donde el melanoma es más frecuente”, asegura. En algunos casos, los melanomas pueden aparecer dentro del propio tatuaje, lo que supone un desafío distinguir si una zona pigmentada es parte del mismo diseño o si se trata de una lesión nueva que ha ido creciendo. También, puede enmascarar otros tipos de cáncer de piel, así como lesiones precancerosas. La dificultad en la detección repercute en un retraso en el diagnóstico y, por tanto, en el inicio del tratamiento, un aspecto clave en el pronóstico de estos tumores. Recomendaciones “Es fundamental que las personas con factores de riesgo, como familiares con melanomas previos, piel muy clara, gran cantidad de lunares o quemaduras solares frecuentes, presten especial atención. En estas circunstancias, la decisión de tatuarse debe ser valorada junto a un especialista de la piel, considerando los posibles riesgos y beneficios”, resalta la dermatóloga. Del mismo modo, la especialista en dermatología aconseja extremar las precauciones en individuos que padezcan enfermedades cutáneas específicas, como psoriasis, liquen plano o dermatitis atópica, ya que la agresión en la piel puede desencadenar brotes o agravar las lesiones existentes. Hospiten, en su compromiso con la salud, lanza estas recomendaciones para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y de las revisiones dermatológicas periódicas, acciones cruciales para la detección precoz y la lucha contra los tumores cutáneos.