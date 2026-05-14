“La Seguridad Social corrige a la mutua y reconoce como accidente laboral el caso de un cartero al que intentaron dar el alta pese a acabar en urgencias”

El sindicato SIPCTE ha informado de una nueva resolución favorable para un trabajador de Correos después de que la Seguridad Social haya reconocido como accidente laboral un proceso que inicialmente había sido tramitado como contingencia común.

Según explica el sindicato, el trabajador fue operado de vesícula el pasado 29 de enero de 2025, recibiendo indicación médica expresa de no realizar esfuerzos durante al menos cuatro semanas por riesgo de hernia. Sin embargo, semanas después, y con la herida aun manchando, se le propuso el alta médica.

El trabajador recurrió dicha situación tras continuar sufriendo importantes dolores, llegando incluso a necesitar asistencia hospitalaria.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, sufrió un accidente laboral que no fue reconocido inicialmente por la mutua como contingencia profesional.

Ante esta situación, SIPCTE asesoró al trabajador e intervino en la tramitación de la determinación de contingencias ante la Seguridad Social, procedimiento mediante el cual se solicita que se determine si un proceso debe considerarse accidente laboral o enfermedad común.

Finalmente, la Seguridad Social ha resuelto que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 21 de octubre de 2025 deriva efectivamente de accidente laboral, obligando a la mutua a asumir tanto la prestación económica como la asistencia sanitaria correspondiente.

Desde SIPCTE señalan que este caso no es aislado y aseguran que llevan años denunciando situaciones similares relacionadas con altas médicas precipitadas y la presión que sienten muchos trabajadores cuando acuden a determinadas mutuas.

“El problema es que muchos carteros acuden a la mutua prácticamente sintiéndose culpables por estar lesionados o enfermos. Hay compañeros que salen de las consultas con la sensación de tener que justificar constantemente su dolor o su estado físico, e incluso con propuestas de alta cuando todavía no se encuentran en condiciones reales de volver al trabajo”, explican desde el sindicato.

SIPCTE considera que este tipo de resoluciones demuestran la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos y recurran aquellas decisiones con las que no estén conformes.

“El trabajador no tiene por qué resignarse cuando considera que una situación médica o laboral no ha sido correctamente valorada. Muchas veces existen mecanismos legales que pueden cambiar completamente el resultado”, añaden.

El sindicato continuará ofreciendo asesoramiento y apoyo a los trabajadores ante situaciones relacionadas con bajas médicas, accidentes laborales y actuaciones de mutuas.