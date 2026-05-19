El Ejido acoge del 21 al 23 de mayo la feria ‘Poniente Motor’, con más de 1000 vehículos nuevos, seminuevos y de Km 0

Inmaculada Acien Fernandez

Los concesionarios de la Avenida del Treinta abrirán del 21 al 23 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y contarán con grandes ofertas

Hasta las 19:00 de esta tarde la Plaza Mayor acoge una gran exposición compuesta por un total de 36 coches de 17 marcas y 9 concesionarios

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que “El Ejido cuenta con una potente economía vinculada a la agricultura, la logística, el transporte y los servicios, sectores donde el motor tiene una importancia fundamental”

La edil de Comercio ha señalado que “este tipo de acciones generan movimiento económico, atraen visitantes y dan visibilidad a las empresas del municipio”

Todos los vehículos nuevos, seminuevos y de Km 0 cuentan con la garantía de la Red Oficial de Concesionarios

El Ejido se va a convertir en un punto de referencia para el sector de la automoción con la feria ‘Poniente Motor’, que se va a celebrar del jueves 21 hasta el sábado 23 de mayo y que contará con unas macro jornadas de puertas abiertas en los concesionarios oficiales de todas las marcas oficiales que se ubican en la Avenida del Treinta.

La presentación de ‘Poniente Motor’ se ha llevado a cabo esta mañana en la Plaza Mayor con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la concejal de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial; junto al CEO de la Agencia Imagine, Juan Felipe Navarro, y el secretario de Asempal Automoción, Ramón Balazote. El evento está organizado por Asempal Automoción e Imagine Marketing y Promociones, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y Cajamar.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que “El Ejido cuenta con una potente economía vinculada a la agricultura, la logística, el transporte y los servicios, sectores donde el motor tiene una importancia fundamental”, al tiempo que ha subrayado que se trata de un evento para mostrar toda la innovación tecnológica, las propuestas en movilidad eléctrica y movilidad sostenible con que cuenta el importante sector de la auotomoción en El Ejido.

El primer edil ha animado a los vecinos de El Ejido y de la comarca del Poniente a que visiten la exposición y conozcan la oferta de los concesionarios del municipio.

Por su parte, la edil de Comercio ha señalado que este evento es mucho más que una feria automovilística: “este tipo de acciones generan movimiento económico, atraen visitantes y dan visibilidad a las empresas del municipio”. Asimismo, Padial ha destacado que “esta iniciativa refuerza la imagen de El Ejido como un municipio activo y con capacidad para atraer eventos comerciales de referencia”.

Las macro jornadas de puertas abiertas en los concesionarios de la Avenida del Treinta se celebrarán del 21 al 23 de mayo, con apertura desde las 10:00 a las 14:00 y de 16:00 hasta las 20:00. Cabe destacar que todos los coches que se van a poner a la venta cuentan con la garantía de la Red Oficial de Concesionarios y se podrán encontrar vehículos nuevos, seminuevos y de Km 0. Los concesionarios dispondrán de más de 1.000 coches a los que se le aplicarán grandes descuentos.

Además de la presentación, durante el día de hoy, hasta las 19:00, la Plaza Mayor acoge, como muestra de lo que se van a encontrar los visitantes de la feria, una gran exposición compuesta por un total de 36 coches: de 17 marcas y de 9 concesionarios.

Las marcas que participarán en ‘Poniente Motor’ son las siguientes:

AUTOMOTOR COSTA ALMERÍA

• BMW

• MINI

EJIDOMOTOR:

• CITROEN

GRUPO SAVERES:

• MERCEDES-BENZ

• SKODA

GRUPO VERA IMPORT

• AUDI

• VOLKSWAGEN

GRUPO SYRSA

• RENAULT

• DACIA

• NISSAN

• OMODA-JAECOO

• EBRO

INDAMOVIL

• FORD

INDALO MOTOR

• SEAT

• CUPRA

MARCOS AUTOMOCIÓN

• KIA

TOYOTA ALBORAN

• TOYOTA