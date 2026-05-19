Operación “cambio de armario” para tu piel: la guía definitiva de Clarel para adaptar tu rutina de belleza al calor

Con la llegada del buen tiempo no solo guardamos abrigos y sacamos vestidos: también deberíamos hacer lo mismo con nuestro neceser. Porque sí, la piel, igual que el armario, necesita adaptarse a la nueva temporada. Seguir usando las mismas cremas densas de invierno en pleno verano es, literalmente, como salir a la calle con jersey en agosto. En un contexto donde cada vez somos más conscientes del cuidado de la piel, el objetivo está claro: ligereza, protección y eficacia. Por eso las expertas de Clarel dan las claves para actualizar tu rutina de skincare, sin complicaciones y pensado para el uso diario. Texturas más ligeras: menos es más (y mejor) “En primavera y verano, la piel produce más sudor y sebo. Si a eso le sumamos fórmulas densas, el resultado es una piel congestionada, con brillos y poros más visibles”, explica Marina Ramos, Formadora y Experta en Producto en Clarel. ¿La solución? Apostar por:Cremas tipo gel o emulsiones ligeras Sérums de rápida absorción Brumas faciales refrescantes Ingredientes como la glicerina o el ácido hialurónico se convierten en imprescindibles: hidratan sin aportar peso. Nuevos ingredientes que deberías introducir El calor no solo cambia la textura de tu piel, también sus necesidades. Aquí van algunos activos clave para la temporada:Vitamina C: antioxidante estrella. Protege frente al daño solar y potencia el efecto del SPF. Niacinamida: regula el sebo y mejora la textura. Extractos enzimáticos (papaya, piña): exfolian suavemente sin sensibilizar. Aloe vera: calma, refresca y repara tras la exposición solar.Ingredientes a usar con cabeza (no demonizar, pero sí adaptar)No se trata de eliminar, sino de saber cómo y cuándo usarlos:Retinol: no está prohibido en verano, pero si lo introduces por primera vez, mejor esperar a meses con menos sol. Si ya lo usas, mantén una rutina estricta de SPF. Ácidos exfoliantes fuertes (como glicólico): pueden aumentar la fotosensibilidad. Mejor reducir frecuencia o cambiarlos por opciones más suaves. El gran protagonista: el protector solar “Si hay un producto que marca la diferencia, es este. Y no es exageración: hasta el 80% del envejecimiento prematuro está causado por el sol”, destaca Marina Ramos.Algunos recordatorios clave:El SPF no se suma (no, 15 + 20 no son 35) La cantidad importa (aplica generosamente) También necesitas SPF en la oficina (los rayos UVA atraviesan ventanas) Y sí, caduca: si es del verano pasado, mejor renovarloEl neceser de verano perfecto Si tuvieras que hacer un “cambio de armario” beauty, estos serían los imprescindibles que sí o sí deben estar en tu cesta de verano:Protector solar (y reaplicación en bruma) Sérum de vitamina C Hidratante ligera After sun multifunción Autobronceador o toallitas bronceadoras Desodorante corporal eficaz (Y sí, también repelente de insectos… la belleza también es supervivencia Tu piel también cambia de temporada Adaptar tu rutina no es una tendencia, es una necesidad. Igual que no te pondrías botas en la playa, tu piel tampoco quiere fórmulas pesadas bajo el sol. Este verano, escucha lo que tu piel te pide: menos peso, más protección y activos inteligentes. Porque cuidarse también es saber cambiar a tiempo. Sobre ClarelEn Clarel somos tu especialista en belleza, cuidado personal y bienestar del hogar en cada momento. Trabajamos con el propósito de cultivar la belleza de lo cotidiano, transformando los hábitos diarios en momentos de disfrute personal.Actuamos siempre desde la cercanía y el consejo experto para ofrecerte soluciones reales y accesibles. Con un fuerte compromiso hacia el futuro y la sostenibilidad, en Clarel celebramos la naturalidad de cada persona, acompañándote en tu barrio y en tu hogar para generar bienestar por dentro y por fuera.Nos diferenciamos en el mercado gracias a una propuesta distintiva impulsada por nuestras marcas propias entre las que se encuentran, entre otras, bonté, beNeSk, Hogarel o AS. Con una posición consolidada en España y una extensa red de cerca de 1.000 tiendas, en Clarel estamos siempre cerca de ti para ofrecerte lo mejor para tu cuidado y el de tu hogar. Descubre más en www.clarel.es.