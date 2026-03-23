JARQUIL alcanza el 60% de ejecución en las obras del Plan de Acción contra el Ruido en Almería

La constructora, en UTE con Rubau, lidera este proyecto estratégico para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros financiada por fondos europeos Next Generation.

JARQUIL avanza a ritmo firme en la ejecución de las actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) en la provincia de Almería. El proyecto, realizado en UTE con Construcciones Rubau, alcanza ya el 60% de su ejecución tras el inicio de los trabajos el pasado 3 de junio de 2025. Con un plazo de ejecución de 11 meses, las obras cumplen con el calendario previsto para mejorar significativamente la calidad acústica de las poblaciones circundantes a las principales vías de la provincia.

La actuación, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con un presupuesto de adjudicación de 9.555.114,99 € (más IVA). El proyecto se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionando fondos europeos Next Generation EU, y responde a los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007 y la Directiva Europea 2002/49/CE.

Compromiso técnico y capacidad operativa

Para Jesús Serrano, Delegado de Obra Civil de JARQUIL, esta intervención es clave para la provincia: “Estamos ante una obra de gran importancia técnica y social, ya que el objetivo directo es reducir el impacto sonoro del tráfico en las poblaciones colindantes a la A-7 y A-92, mejorando así el bienestar y la salud de miles de almerienses. La complejidad de coordinar trabajos simultáneos en diversos tramos de autovías de alta densidad requiere una logística precisa que nuestros equipos están ejecutando con total solvencia”.

Asimismo, Serrano destaca la versatilidad de la compañía: “Este proyecto reafirma la capacidad de JARQUIL para acometer con éxito cualquier tipo de desafío constructivo, desde edificación residencial hasta obras de ingeniería civil de gran envergadura y especialización técnica, cumpliendo siempre con los más estrictos estándares de sostenibilidad y los plazos comprometidos con la administración pública”.

Infraestructura de vanguardia

El proyecto contempla la implantación de pantallas acústicas y la extensión de pavimento fonoabsorbente. En total, se están ejecutando seis pantallas constituidas por paneles de alta tecnología (hormigón poroso, metálicos, polimetacrilato de metilo o madera-hormigón), que suman una longitud aproximada de 3.343 metros y alturas de entre 3 y 6 metros.

Actualmente, JARQUIL trabaja de forma simultánea en cuatro de los seis tramos previstos: A7S-404, A7S-407, A7422 y A92-382I. Las obras incluyen además la reposición de servicios afectados, señalización, drenaje, integración ambiental e instalación de estaciones de aforo.

Sobre JARQUIL

Con una trayectoria que supera los 40 años, JARQUIL ha consolidado una filosofía de trabajo centrada en el cumplimiento riguroso de sus compromisos, ofreciendo un servicio de construcción que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad. Gracias a su presencia estratégica en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, la compañía coordina proyectos en todo el territorio nacional con una agilidad que aúna la cercanía operativa con una sólida visión global.

La solvencia técnica de JARQUIL le permite abordar con éxito una gran diversidad de sectores para clientes públicos y privados: desde edificación industrial, logística y agroalimentaria, hasta obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte e hidráulicas). Su especialización se extiende también a la edificación residencial, hoteles, instalaciones deportivas, sanitarias y educativas, así como a residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación de patrimonio y obras singulares de gran envergadura. Este amplio bagaje, unido a un control exhaustivo de la calidad y los plazos, posiciona a JARQUIL como un socio de confianza capaz de transformar desafíos constructivos complejos en soluciones de alto impacto.