La Justicia ordena la apertura de juicio oral contra los asesinos de un sacerdote en Málaga gracias a la querella de Abogados Cristianos

El Tribunal de Instancia de Málaga juzgará a los dos hombres de origen francés y marroquí, responsables del asesinato del sacerdote estadounidense Richard Gross.

Los acusados siguieron a la víctima hasta su apartamento, donde la asfixiaron durante un violento asalto con la motivación de robarle sus pertenencias.

La organización de juristas los acusa de delito de asesinato, delito de robo con fuerza y delito de hurto de uso de vehículo.

Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos: “No estamos ante un simple robo, sino ante un crimen de enorme crueldad que evidencia el avance de la violencia contra los cristianos”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha logrado que el Tribunal de Instancia de Málaga ordene la apertura de juicio oral por el asesinato del sacerdote estadounidense Richard Gross.

Abogados Cristianos sostiene que los hechos constituyen un delito de asesinato (art. 139 CP), delito de robo con fuerza (art. 237 CP) y delito de hurto de uso de vehículo (art. 244 CP). Solicita para cada uno de los acusados 15 años de prisión por el asesinato consumado, además de las correspondientes penas por los delitos de robo y hurto.

Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2025, cuando el Padre Richard Gross se encontraba en la ciudad de Málaga por turismo. Tras bajarse de un taxi frente a su apartamento, los dos hombres de nacionalidad francesa y marroquí, lo siguieron con la motivación de robarle al comprobar que se trataba de una persona mayor, sola e indefensa.

Una vez dentro de la vivienda, fue atacado violentamente. El forcejeo se prolongó durante varios minutos. El sacerdote falleció por asfixia mecánica por sofocación y su cuerpo fue encontrado boca abajo en el salón de la vivienda, junto a mobiliario roto, evidenciando la extrema violencia del ataque. Según el testimonio de algunos vecinos, se escucharon golpes violentos y gritos como “te voy a matar”.

Tras el crimen, los acusados huyeron del lugar llevándose la maleta, la mochila y el teléfono móvil de la víctima. Días después, ambos fueron identificados y detenidos; uno de ellos mientras intentaba escapar hacia Sevilla tras robar un vehículo particular.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que: “El Padre Richard Gross fue asesinado de forma brutal aprovechándose de su edad y absoluta indefensión. No estamos ante un simple robo, sino ante un crimen de enorme crueldad que evidencia el avance de la violencia contra los cristianos; y que merece una respuesta ejemplar por parte de la Justicia”.