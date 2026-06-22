JARQUIL inicia la construcción de Eversun Vega, el nuevo icono residencial que mirará al Cabo de Gata desde la Vega de Acá

• La constructora arranca los movimientos de tierras y la excavación de la primera fase de este gran complejo de 134 viviendas.

• El proyecto de Eversun Homes, gestionado por Dimensur, destaca por su arquitectura vanguardista, amplias terrazas y un exclusivo diseño de zonas comunes.

JARQUIL ha puesto en marcha las excavadoras para dar inicio oficial a las obras de edificación del Residencial Eversun Vega, un ambicioso proyecto inmobiliario que se convertirá en uno de los grandes referentes de la Vega de Acá. Con la implantación de los primeros equipos técnicos sobre el terreno, la constructora andaluza arranca la ejecución de la Fase 1, marcando el punto de partida de un complejo diseñado para redefinir el concepto de confort y modernidad en la zona de mayor expansión de la capital almeriense.

Ubicado de forma estratégica en la confluencia de la calle Antonio Muñoz Zamora con la calle Árbol del Amor, el residencial goza de una situación privilegiada gracias a su cercanía al Parque de las Familias y a la playa. El diseño de la edificación, estructurado en tres fases consecutivas, sacará el máximo partido a este enclave ofreciendo a los residentes unas fantásticas vistas panorámicas orientadas hacia el entorno natural del Cabo de Gata.

Mariano Sarmiento, delegado de Edificación de JARQUIL, ha destacado la relevancia estratégica de este comienzo de obra: “Iniciar los trabajos de Eversun Vega consolida nuestra posición como aliados constructores de confianza en los desarrollos residenciales más exigentes y vanguardistas de la provincia. Afrontamos este proyecto con el entusiasmo de saber que no solo estamos levantando estructuras de la máxima calidad técnica, sino dando vida a un espacio donde el diseño, el bienestar familiar y un entorno paisajístico inigualable caminan de la mano”.

Vanguardia arquitectónica en tres fases de ejecución

El proyecto global encomendado a JARQUIL contempla la construcción de dos bloques residenciales de ocho plantas de altura que se conectarán de manera fluida a través de un local comercial con acceso independiente situado en la planta baja. La promoción sumará un total de 134 viviendas dotadas de amplias terrazas exteriores, de las cuales cincuenta y dos unidades corresponden a la primera fase cuyos trabajos de excavación acaban de comenzar.

El complejo residencial se estructurará alrededor de unas espectaculares áreas comunes cerradas en planta baja, concebidas como el auténtico pulmón social de la promoción. Este espacio albergará extensas zonas verdes ajardinadas, áreas recreativas infantiles y una gran piscina comunitaria, además de incorporar parcelas de jardín privado para las viviendas situadas a nivel de suelo. La dotación del edificio se completará con plantas de sótano destinadas a garajes y trasteros, asegurando una óptima gestión del espacio y el confort para los futuros propietarios.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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