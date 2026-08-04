La Policía Nacional incorpora en Almería a agentes de Alemania e Italia para reforzar la atención y la seguridad de los turistas

Los dos policías patrullarán durante el mes de agosto junto a efectivos de la Comisaría Provincial de Almería

Su presencia permitirá ofrecer una atención más cercana a los visitantes extranjeros, facilitando la comunicación en su idioma y reforzando su percepción de seguridad

La iniciativa se desarrolla en el marco del Plan Comisarías Europeas, basado en la cooperación y el intercambio de agentes entre distintos países

La Policía Nacional en Almería ha incorporado durante el mes de agosto a un agente de la Policía alemana y a otro de la Policía italiana, quienes patrullarán las calles de la capital junto a efectivos de la Comisaría Provincial, especialmente en aquellos puntos con una mayor afluencia de visitantes.

Ambos agentes han sido recibidos durante la mañana del 4 de agosto por el Comisario, jefe provincial de la Policía Nacional en Almería. Desde ese mismo momento han comenzado su actividad profesional, centrada principalmente en labores de seguridad ciudadana, prevención y atención directa a los turistas.

Esta incorporación se desarrolla en el marco del Plan Comisarías Europeas, una iniciativa de cooperación policial internacional que permite que agentes extranjeros se desplacen temporalmente a diferentes ciudades españolas para patrullar conjuntamente con la Policía Nacional. El proyecto comenzó en 2008 con Francia y posteriormente se amplió a Portugal, Italia y Alemania, incorporándose progresivamente nuevos destinos gracias a su buena acogida.

La presencia de estos agentes supone un importante valor añadido para la atención policial durante la temporada estival. Cuando un turista identifica a un policía de su propio país y comprueba que puede dirigirse a él en su lengua materna, aumenta su sensación de confianza, tranquilidad y cercanía.

Los agentes alemán e italiano podrán facilitar la comunicación con los ciudadanos de sus respectivos países, orientarlos ante cualquier incidencia y colaborar con los policías nacionales en la atención de denuncias, consultas o situaciones que requieran asistencia.

Además del conocimiento del idioma, estos agentes aportan experiencia sobre la realidad social, cultural y administrativa de sus países de procedencia, lo que permite mejorar la atención ofrecida y resolver con mayor rapidez determinadas situaciones que puedan afectar a los visitantes extranjeros.

Las patrullas se desarrollarán conjuntamente con efectivos de la Policía Nacional, principalmente a pie, aunque también podrán realizarse en vehículo policial, reforzando la presencia preventiva y la atención al ciudadano en las zonas más transitadas de la capital.

Durante el mes de agosto, Almería recibe a numerosos visitantes atraídos por su patrimonio, su gastronomía, sus playas y su oferta cultural. La Policía Nacional refuerza con esta iniciativa su compromiso de ofrecer una ciudad segura, cercana y preparada para atender tanto a sus residentes como a quienes la eligen como destino turístico.

La seguridad constituye un elemento esencial para disfrutar plenamente de una estancia. Por ello, la presencia policial preventiva, la cooperación internacional y la posibilidad de recibir asistencia en el propio idioma contribuyen a generar una mayor sensación de protección y confianza.

El Plan Comisarías Europeas representa, de este modo, una forma visible y directa de cooperación entre cuerpos policiales europeos. Una colaboración que acerca la Policía al ciudadano, elimina barreras lingüísticas y transmite a quienes visitan Almería que pueden sentirse atendidos, acompañados y protegidos durante su estancia.

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