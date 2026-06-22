Tres oficinas de Correos en el Área Sur animan a participar en la recta final del certamen literario “Cartas a Federico” dedicado a Lorca

Las oficinas principales de Granada, Sevilla y Málaga impulsan desde el Área Sur, que incluye Andalucía, Ceuta y Melilla, la participación ciudadana en este homenaje a Federico García Lorca

Correos facilita el envío de las obras hasta el 30 de junio mediante un apartado postal específico y el uso de la carta certificada

Las oficinas principales de Correos en Granada, Sevilla y Málaga intensifican estos días su labor de difusión del I Certamen Literario “Cartas a Federico”, animando a la ciudadanía andaluza a participar en esta iniciativa cultural cuando se aproxima el cierre del plazo de presentación.

Desde sus oficinas de Puerta Real, 2 (Granada), Avenida de la Constitución, 32 (Sevilla) y Explanada de la Estación, s/n (Málaga), Correos invita a escribir y enviar una carta manuscrita como homenaje a Federico García Lorca, reforzando el valor de la escritura a mano y del envío postal tradicional como formas de expresión personal y literaria.

El certamen, organizado por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada, está dirigido a personas mayores de 18 años, que pueden participar con una única carta original, inédita y manuscrita, escrita en lengua castellana y vinculada a la vida, la obra o el legado cultural del poeta. Los textos deben tener una extensión de entre 300 y 500 palabras y presentarse de forma anónima.

Para facilitar la participación en estos últimos días, Correos pone a disposición de los autores un apartado postal específico, al que deben remitirse las cartas desde cualquier oficina de Correos mediante correo certificado, un producto de la compañía que garantiza la seguridad, el seguimiento y la correcta recepción de los originales. Las obras deben enviarse al Apartado de Correos número 1898, código postal 18009 de Granada, siendo válida la fecha que figure en el matasellos.

Además de ofrecer este servicio, estas oficinas exhiben la imagen del certamen mediante material informativo y actúan como puntos de referencia para resolver dudas y recordar a los posibles participantes que el plazo entra en su recta final.

El I Certamen Literario “Cartas a Federico” contempla un premio único de 3.500 euros, además de la publicación de la carta ganadora por parte del Patronato Lorca. El plazo de presentación de originales finaliza el 30 de junio de 2026.

Con esta iniciativa, Correos refuerza su compromiso con la cultura en el Área Sur, que incluye Andalucía, Ceuta y Melilla, poniendo sus oficinas y servicios postales al servicio de la ciudadanía y animando a participar, en los últimos días del plazo, en un certamen que recupera la carta como medio de creación literaria y homenaje cultural.

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