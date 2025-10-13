La 23.a Semana Europea de las Regiones y las Ciudades muestra el impacto de la política de cohesión

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő, han puesto en marcha hoy la 23.a Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

Bajo el lema «Modelar el mañana, juntos», este acto de tres días reúne a 6 500 participantes de toda la UE, incluidos responsables políticos, profesionales, promotores de proyectos, la sociedad civil e investigadores. Los tres temas centrales de la semana —que ofrece más de 200 sesiones—son «Cohesión y crecimiento para el futuro», «Derecho a quedarse: liberar el potencial de cada territorio» y «Ciudades que construyen el mañana».

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reforma, Raffaele Fitto, ha declarado: «La Semana Europea de las Regiones y las Ciudades ofrece una gran oportunidad para el diálogo sobre las cuestiones más importantes para nuestros ciudadanos. La participación de representantes de toda la Unión Europea nos brinda la posibilidad de trabajar en soluciones a medida y garantizar un enfoque basado en el territorio. La cooperación y la asociación son fundamentales para el éxito de la política de cohesión. Estamos comprometidos a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, reduciendo las disparidades y promoviendo el desarrollo territorial en todas las regiones».

En línea está disponible un comunicado de prensa conjunto con más detalles.