Premio Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad 2026: varias ciudades españolas galardonadas

Las ciudades españolas de Rentería y Orio, en el País Vasco, y San Juan del Río, en Galicia, han recibido un galardón en la quinta edición del Premio Capitales Europeas de la inclusión y la Diversidad. Este premio se concede por la Comisión Europea a las ciudades y regiones de la UE que se han distinguido por su promoción de políticas inclusivas y por acoger la diversidad. Es parte de las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea para la construcción de una “Unión de la Igualdad”, que acabe con la discriminación hacia todo tipo de personas.

Los ganadores de este año son ciudades y municipios de Bélgica, Hungría, Italia, Países Bajos y España. Han sido reconocidos por su trabajo para construir sociedades más justas mediante la promoción de la diversidad y la inclusión desde el punto de vista del género, la edad, el origen racial y étnico, la religión y creencias, la discapacidad y la orientación sexual.

El ente local galardonado con el premio de oro para municipios de más de 50.000 habitantes ha sido Józsefváros, octavo distrito de Budapest (Hungría).

Tres ciudades españolas han sido premiadas en la categoría para municipios con menos de 50.000 habitantes por diversas razones:

Rentería (Guipúzcoa) ha obtenido el galardón de oro por su fuerte compromiso con la diversidad cultural, así como por sus iniciativas centradas en las personas migrantes, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores.

(Guipúzcoa) ha obtenido el galardón de oro por su fuerte compromiso con la diversidad cultural, así como por sus iniciativas centradas en las personas migrantes, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores. El galardón de plata se lo ha llevado otra ciudad de la misma provincia, Orio (Guipúzcoa) por su estrategia de inclusión y diversidad, «Bizitza Askeak Plazer» (Vivir libre es un placer), que apoya a las personas migrantes, las mujeres, a las personas LGBTIQ+, los mayores y las personas con discapacidad.

(Guipúzcoa) por su estrategia de inclusión y diversidad, «Bizitza Askeak Plazer» (Vivir libre es un placer), que apoya a las personas migrantes, las mujeres, a las personas LGBTIQ+, los mayores y las personas con discapacidad. Finalmente, el galardón de broce se lo ha llevado el municipio gallego de San Juan de Río (Orense) por sus iniciativas para eliminar la discriminación contra las personas mayores, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Además, las dos ciudades vascas también recibieron el galardón de oro y plata del premio específico para la creación de mercados laborales inclusivos para todos, enfoque temático de esta edición de 2026. Rentería se llevó el galardón de oro por “su visión que considera el acceso al empleo esencial para la inclusión social y por su compromiso con un mercado laboral local que refleje la diversidad”, mientras que Orio se llevó el de plata por “sus iniciativas dirigidas a aquellos que pueden sufrir exclusión en el mercado laboral local, con el foco en las mujeres migrantes en la economía de los cuidados”.

El galardón de bronce en esta modalidad se ha otorgado a la Ciudad Metropolitana de Milán (Italia), por su labor en pro de un ecosistema laboral justo, sostenible e inclusivo, entre otros a través del proyecto «Claudia!», que ayuda a organizaciones y empresas a adoptar políticas de inclusión e igualdad de género.

La Comisión ha renovado su compromiso con el espíritu del premio en sus Estrategia para la Igualdad de Género 2026-2030, Estrategia contra el Racismo 2026-2030 y su Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030, y seguirá dando visibilidad, celebrando y apoyando a las autoridades locales que defienden la inclusión, sobre todo a raíz del comienzo, en el día de mañana, del “Mes de la Diversidad de la UE”.