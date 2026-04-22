La Comisión propone medidas para proteger a los europeos de la crisis de la energía fósil y acelerar la transición hacia una energía limpia y autóctona

Por segunda vez en menos de cinco años, los europeos están pagando el precio de la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados. Accelerate EU es el conjunto de instrumentos de la Comisión para proporcionar ayuda inmediata a los hogares e industrias europeos, especialmente a los más vulnerables, al tiempo que se sitúa a Europa en una senda constante hacia la independencia energética. Desde la escalada del conflicto en Oriente Próximo, la UE ha gastado 24 000 millones EUR adicionales en importaciones de energía debido al aumento de los precios, sin recibir una única molécula adicional de energía.

La actual situación geopolítica es un claro recordatorio de que acelerar la transición hacia una energía limpia, segura y asequible es un imperativo económico y de seguridad. «AccelerateEU» presenta medidas tanto a corto plazo como estructurales con efectos a más largo plazo para seguir reduciendo la dependencia de los mercados volátiles de combustibles fósiles y reforzar la resiliencia de Europa frente a los riesgos futuros basados en la energía limpia autóctona y la electrificación.

La Comisión propone las siguientes acciones:

La coordinación es fundamental. La Comisión velará por que las medidas a nivel de los Estados miembros se lleven a cabo en plena coordinación. Esto incluye el rellenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, el uso de mecanismos de flexibilidad en las normas de llenado o cualquier liberación excepcional de reservas de petróleo. Los grupos de coordinación del petróleo y el gas se reúnen con frecuencia para garantizar el pleno conocimiento de la situación entre los Estados miembros. Las medidas nacionales de emergencia y las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de carburorreactores y diésel, incluida la disponibilidad de capacidades de producción de refinerías de petróleo, deben coordinarse estrechamente.

Se creará un nuevo Observatorio de Combustibles para hacer un seguimiento de la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de existencias de combustibles para el transporte en la UE. Esto permitirá detectar rápidamente posibles situaciones de escasez y, en caso de liberación de reservas de emergencia, fundamentar medidas específicas para mantener una distribución equilibrada del combustible. Para mitigar el impacto de los elevados precios del combustible y la posible escasez de combustible en el sector de la aviación de la UE, la Comisión también aportará claridad sobre las flexibilidades existentes en el marco de la aviación de la UE.

Medidas oportunas, específicas y temporales. La protección de los consumidores, incluida la industria, frente a los picos de precios puede incluir sistemas específicos de apoyo a la renta, bonos energéticos y sistemas de arrendamiento social, así como la reducción de los impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares vulnerables. La Comisión también adoptará un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, que proporcionará flexibilidad adicional a los gobiernos nacionales, incluidas medidas de emergencia para apoyar a los sectores económicos más expuestos.

Acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona para sustituir el petróleo, el gas y los combustibles fósiles para el transporte. A más tardar en verano, la Comisión presentará un plan de acción para la electrificación. Incluirá un ambicioso objetivo de electrificación y medidas para eliminar los obstáculos a la electrificación de los sectores industrial, del transporte y de la construcción. La rápida aplicación del Plan de Inversiones para un Transporte Sostenible es fundamental para acelerar el despliegue de combustibles de aviación sostenibles.

Reforzar el sistema de redes. La electrificación debe ir acompañada de una red que sea adecuada para su finalidad. Los primeros pasos consisten en garantizar la plena aplicación de la legislación vigente y la rápida conclusión de las negociaciones sobre el paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas. Otra acción es maximizar las infraestructuras de energías renovables existentes. La rápida repotenciación de los grandes parques eólicos y las centrales de energías renovables, incluidos los parques eólicos marinos y las centrales hidroeléctricas, puede proporcionar rápidamente un alivio adicional muy necesario. La Comisión también presentará una propuesta legislativa sobre las tarifas de acceso a la red y la fiscalidad, garantizando, entre otras cosas, que la electricidad tribute menos que los combustibles fósiles.

Impulsar las inversiones. Se dispone de recursos significativos a escala de la UE, como los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): 219 000 millones EUR) y los fondos de la política de cohesión. En la crisis actual, la rapidez y el impacto son primordiales. La Comisión ayudará a los Estados miembros a aprovechar al máximo la financiación disponible de la UE. Sin embargo, el dinero público por sí solo no cubrirá las importantes necesidades de inversión (660 000 millones EUR anuales hasta 2030) para la transición energética. Por consiguiente, para movilizar inversiones privadas, la Comisión adoptó unaEstrategia de Inversión en Energía Limpia en marzo de 2026. La Comisión organizará una Cumbre de Inversión en Energía Limpia que reunirá al sector de los servicios financieros, incluidos los principales inversores institucionales, líderes industriales, promotores de proyectos y financiadores públicos para acelerar la financiación privada.

Trasfondo

La Comunicación de hoy «AccelerateUE» responde a la petición formulada por los jefes de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo del 19 de marzo de presentar «un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a las recientes subidas bruscas de los precios de los combustibles fósiles importados como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo». Forma parte de la respuesta dinámica de la Comisión, que evolucionará a medida que evolucione la situación. Los dirigentes de la UE debatirán las medidas en el Consejo Europeo informal que se celebrará en Chipre los días 23 y 24 de abril.

Citas

La presidenta Von der Leyen ha declarado: «Las decisiones que tomemos hoy configurarán nuestra capacidad para hacer frente a los retos actuales y a las crisis del mañana. Nuestra estrategia “AccelerateEU” aportará medidas de ayuda tanto inmediatas como más estructurales a los ciudadanos y las empresas europeos. Debemos acelerar la transición hacia energías autóctonas y limpias. Esto nos dará independencia y seguridad energéticas y nos permitirá capear mejor las tormentas geopolíticas».

La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera ha declarado: «No hay alternativa al Pacto Verde en lo que respecta a la seguridad y la competitividad. Una vez más, los ciudadanos y las empresas están pagando el precio de nuestra dependencia. Esta Comunicación tiene por objeto reforzar la coordinación de la UE y proteger a los más vulnerables, acelerando al mismo tiempo el despliegue de la energía limpia autóctona y la electrificación para marcar una diferencia real y duradera».

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha declarado: «Europa se enfrenta a otra crisis de energía fósil. Esto debe ser una llamada de atención y un punto de inflexión, cuando Europa se aleja de la dependencia de los combustibles fósiles y avanza hacia la autonomía en materia de energía limpia. Con AccelerateEU ayudamos a nuestros Estados miembros a prestar ayuda inmediata a quienes más sufren en nuestra sociedad, duplicando al mismo tiempo la transición limpia y la electrificación. Esta es la única manera duradera de garantizar un suministro de energía estable, seguro, limpio y asequible a todos los europeos».

Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo, ha declarado: «Con el Plan AccelerateEU de hoy, estamos actuando para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Oriente Próximo y garantizar que nuestro sistema de transporte siga siendo competitivo y resiliente. Intensificaremos la coordinación para optimizar la distribución de combustibles de transporte en toda Europa, empezando por los carburorreactores. El Plan también aporta claridad sobre determinadas flexibilidades que deberían ayudar al sector de la aviación de la UE a hacer frente a las consecuencias de las cancelaciones de vuelos y otras perturbaciones. Colaboraremos estrechamente con los Estados miembros y las partes interesadas para limitar la carga del aumento de los costes para los ciudadanos y las empresas. En última instancia, tenemos que hacer que nuestro sistema de transporte y nuestras cadenas de suministro sean más resilientes ante futuras perturbaciones; este Plan es otro paso en esa dirección».

Para más información

AccelerateEU — Unión de la Energía — Energía asequible y segura mediante una acción acelerada

Preguntas y Respuestas

Ficha informativa

Sitio web: AccelerateEU para reforzar la resiliencia energética de la UE