La agricultura y la gastronomía llenan de vida el centro de Almería en la primera edición de VRUTAL

Dani García ha sido el primer cocinero internacional en descubrir su estrella en el recién inaugurado ‘Muro de la Gastronomía’ en el Mercado Central de Almería

Los Premios VRUTAL, presentados por Mar Villalobos, han homenajeado a la asociación Ashal; al chef Tony García; a Cajamar; al concejal de Agricultura de Almería, Juan José Segura; y a la marca ‘Sabores Almería’

Miles de ciudadanos han disfrutado de las actividades planificadas para acercar al núcleo urbano la agricultura y la gastronomía

El Paseo de Almería y el Mercado Central se han convertido esta mañana en un río, pero no de agua, sino de personas que han asistido a la primera edición de VRUTAL 2026, un evento en torno a la agricultura, la gastronomía con actividades para toda la familia, organizadas por el Ayuntamiento de Almería y la agencia de Comunicación y Marketing Color.

El objetivo de la iniciativa abierta a la convivencia, la divulgación y el disfrute de los productos de la tierra, que se alternará cada año con el Congreso Internacional de Gastronomía Verde, VESTIAL, ha sido reforzar el vínculo de la ciudad con su base productiva mediante propuestas abiertas a públicos de todas las edades. De esta forma, la agricultura y la gastronomía se han acercado a los ciudadanos de forma vivencia a través de un completo programa de actividades y experiencias inmersas.

Desde las 10.00 horas permanecieron abiertos más de veinte espacios expositivos y carpas comerciales, junto a zonas temáticas dedicadas a distintos productos agrícolas. También se ha instalado un invernadero solar con diferentes variedades de tomate y espacios divulgativos impulsados por ‘Sabores Almería’.

La programación gastronómica ha incluido showcookings y degustaciones culinarias a cargo de chefs y profesionales del sector. En el escenario principal, instalado en el Paseo, han participado Ginés Peregrín (Cofradía del Tomate) y Carlos Alba. Mientras, en el Mercado Central, han presentado sus propuestas la cooperativa Granada La Palma y Raúl Caído (catering En Esencia y ganador del IV Campeonato Provincial de ASHAL con su ‘Taco Verde’).

Otras actividades paralelas han sido las degustaciones privadas que han disfrutado más de un centenar de personas. Distintas tapas de alta cocina verde elaboradas con productos de la huerta almeriense de la mano de Emilio Carmona (restaurante La Higuera), Antonio Ortuño (restaurante Ortuño), Luis Arango (Arango Casa de Vinos) y también una cata de vinos de la Bodega Palomillo en la Peña El Taranto.

La programación ha incluido además degustaciones de sandía, tomate, gazpacho y melón, así como juegos infantiles: ‘La oca de frutas y hortalizas’, Fruit Twister y Sandi Gol; talleres de pintura; papiroflexia; y actividades creativas para los más pequeños. Todo ello animado con la música de una charanga itinerante que recorrió distintos puntos del centro urbano durante toda la mañana.

Premios VRUTAL y homenaje a Dani García

El acto central pasado el mediodía ha sido la entrega de los premios ‘Almería es VRUTAL 2026’, presentados por la almeriense Mar Villalobos, periodista y presentadora del programa de TVE ‘Aquí la Tierra’. Los galardones reconocieron la trayectoria y aportación al sector agroalimentario y gastronómico de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, Ashal; el chef Tony García; el Grupo Cooperativo Cajamar; el concejal de Agricultura de Almería, Juan José Segura; y la marca impulsada por la Diputación ‘Sabores Almería’.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la inauguración del ‘Muro de la Gastronomía’, ubicado en el entorno del Mercado Central, concebido como un homenaje permanente a profesionales vinculados a la cocina vegetal y a la innovación gastronómica. El primero en descubrir su estrella ha sido el chef Dani García, que se ha mostrado “muy emocionado” al recibir este homenaje. “El agradecido soy yo a esta tierra por el producto de tan alta calidad que nos brinda para cocinar. Es un orgullo formar parte de este Muro de la Gastronomía y felicito al pueblo de Almería por organizar y participar de este tipo de actividades”, ha trasladado.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado la importancia de VRUTAL, a la que ha definido como «una experiencia colectiva única más allá de un evento, un congreso o unas jornadas. Ha sido un reflejo de nuestra identidad, uniendo gastronomía, agricultura y sociedad. Almería no solo es la huerta de Europa. Es la garantía de verdura y fruta fresca todo el año para 500 millones de personas. Almería siembra futuro. Y con VRUTAL, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación agrícola», ha valorado.

Para Vázquez, VRUTAL «ha transformado el corazón de Almería en un espacio de aprendizaje y celebración de una de nuestras señas de identidad, que es el modelo agrícola almeriense. Es importante que expliquemos al conjunto de la sociedad cómo se trabaja en nuestro campo y es de justicia rendir homenaje a los grandes de la cocina vegetal. Gracias a su trabajo, a su investigación y a su pasión por las cosas bien hechas, Almería se ha convertido en un referente en gastronomía verde», ha finalizado.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha destacado que VRUTAL acerca la realidad del sector agroalimentario almeriense y permite «compartir con vecinos y visitantes la importancia de un modelo productivo que forma parte de la identidad económica, social y territorial de la provincia. El campo almeriense es fruto del trabajo de muchas familias, empresas y profesionales que han contribuido al desarrollo de la provincia y que hoy encuentran en esta jornada un espacio de divulgación, encuentro y reconocimiento».

Ángel Escobar ha felicitado en especial a ‘Sabores Almería’ por la labor realizada y por este reconocimiento y ha destacado que la Tienda de la marga gourmet también se ha sumado a esta celebración del agro con una charla con Dani García: “La presencia de Sabores Almería en esta jornada permite mostrar la relación directa entre el producto de cercanía, la gastronomía y el tejido agroalimentario de la provincia. Esta charla contribuye a difundir la calidad y la variedad de las empresas y productores almerienses desde un espacio abierto a toda la provincia”, ha afirmado el vicepresidente de la Diputación de Almería.

VRUTAL 2026 ha promovido el consumo de frutas y hortalizas, ha reivindicado el valor del producto que se cultiva en los invernaderos solares de Almería y ha colaborado a la promoción internacional del modelo agrícola sostenible de Almería.