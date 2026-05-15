El Ayuntamiento de Almería adjudica las obras de mejora de un camino rural junto a la rambla de El Alquián

La Junta de Gobierno Local aprueba una inversión de más de 37.000 euros para rehabilitar este vial, muy demandado por vecinos y agricultores de la zona

El Ayuntamiento refuerza el mantenimiento de los huertos urbanos con nuevas mejoras en tres barrios

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el contrato para la rehabilitación de un tramo de camino, junto a la rambla de El Alquián, a la empresa Construcciones Nila, por importe de 37.384,73 euros y un plazo de ejecución de diez días.

La actuación, que será financiada con cargo al presupuesto municipal, permitirá mejorar un tramo de 220 metros de longitud muy utilizado por vecinos y agricultores del entorno y cuyo estado actual presenta importantes deficiencias derivadas de episodios continuados de climatología adversa.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha destacado que esta actuación “responde a una demanda de los vecinos y agricultores de la zona y permitirá mejorar notablemente la seguridad y accesibilidad de este camino rural, especialmente en situaciones de emergencia”.

Segura ha subrayado además que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la mejora de las infraestructuras rurales del municipio, con inversiones que contribuyen a fijar población, facilitar la actividad agrícola y garantizar unas comunicaciones más seguras para quienes viven y trabajan en estas zonas”.

El edil ha incidido en que “los fenómenos meteorológicos extremos registrados a lo largo del tiempo habían deteriorado considerablemente este vial, generando socavones que dificultan el tránsito de vehículos y peatones, por lo que esta actuación era necesaria”.

Los trabajos previstos, que se anuncia se iniciarán en breve, consistirán en la preparación, desbroce y limpieza del terreno, la extensión de una capa de zahorra artificial de 30 centímetros y la posterior aplicación de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 7 centímetros como capa de rodadura, mejorando así la seguridad vial y la funcionalidad del camino.

La rehabilitación de este tramo permitirá además garantizar una salida segura para los vecinos y agricultores del núcleo de población existente junto a la rambla de El Alquián en caso de emergencia climática o cualquier otra incidencia.

Huertos urbanos

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado también el contrato menor de obras de mantenimiento y repararación de huertos urbanos, a la empresa Construcciones Mayfra Obras y Servicios, por importe de 9.225,65 euros.

La actuación permitirá resolver diversos desperfectos y reponer elementos dañados o sustraídos en tres huertos urbanos municipales localizados en los barrios de Los Ángeles, Araceli y Piedras Redondas.

Intervenciones todas ellas con las que se pretende garantizar el correcto funcionamiento de estos espacios municipales y mejorar las actuales condiciones de uso para sus usuarios. Las actuaciones en cada uno de estos huertos se concretan de la siguiente manera:

Huerto Urbano de Los Ángeles: reparación de puertas del almacén, sustitución del regulador de presión, instalación de una nueva placa fotovoltaica y batería, aportación de tierra vegetal, mejora de soportes de grifos y sistemas de entutorado.

Huerto Urbano de Araceli: colocación de una nueva tapa de contador tras un acto vandálico, renovación del vallado perimetral, sustitución de batería y acondicionamiento de las escaleras de acceso.

Huerto Urbano de Piedras Redondas: sustitución de la batería vinculada a la instalación fotovoltaica y colocación de un nuevo foco exterior tras el robo del anterior.

Otros acuerdos

También se ha aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato menor para el suministro de vestuario de los doce gigantes del Ayuntamiento de Almería a la empresa Carnavalandia S.L., por importe de 17.424 euros.

Este contrato permitirá renovar y actualizar el vestuario de los gigantes municipales que participan en actividades y desfiles tradicionales como la Batalla de Flores o las Dianas Floreadas, incluyendo los trajes del Rey y la Reina, gigantes almerienses, árabes, chinos, romanos, así como Don Quijote y Dulcinea.

Asimismo, se ha aprobado la licitación del contrato de suministro de uniformidad de invierno y verano para la Banda Municipal de Música, con un presupuesto base de licitación de 24.684 euros, dando cumplimiento a las condiciones recogidas en el vigente Acuerdo-Convenio Municipal.