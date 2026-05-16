Más de 500 almerienses participan en los juegos, talleres y actividades educativas del Ayuntamiento por el Día de las Familias

El concejal Antonio Camisiro asiste a la programación en el Parque de las Familias, con la participación, además, de tres entidades sociales

La alegría y las risas de los niños y niñas han llenado esta mañana el Parque de las Familias en la celebración organizada por el Ayuntamiento de Almería con motivo del Día Internacional de las Familias. Una jornada que ha convertido este espacio verde de la ciudad en un gran punto de encuentro para el ocio, la convivencia y el aprendizaje compartido entre generaciones. Más de 500 personas han participado en esta cita impulsada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad dentro del III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2026-2030.

Durante toda la mañana, de 10.30 a 13.30 horas, las familias almerienses han disfrutado de talleres educativos, actividades sensoriales, juegos tradicionales y dinámicas participativas diseñadas para reforzar los vínculos familiares y promover valores como la cooperación, la creatividad y el cuidado mutuo.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado la jornada y ha destacado “la importancia de seguir creando espacios donde las familias puedan compartir tiempo de calidad, convivir y disfrutar juntas”. El edil ha subrayado además que “el Ayuntamiento de Almería apuesta por actividades que favorecen el desarrollo emocional, educativo y social de los menores, fomentando además la participación activa de padres, madres y familiares en el crecimiento de los niños y niñas”.

Antonio Casimiro ha señalado que “esta actividad está organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, cuya concejala Paola Laynez, me ha invitado a participar y es una muestra del compromiso municipal con las familias almerienses y con una ciudad que quiere seguir siendo cercana, amable y pensada para la infancia”.

Las actividades han permitido que menores y adultos participaran conjuntamente en experiencias adaptadas a distintas edades. Una de las propuestas más entrañables ha sido el ‘Pequeño Jardín Sensorial’, un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta tres años donde, a través de texturas, colores y elementos naturales, se ha fomentado la exploración libre y el fortalecimiento del vínculo afectivo con sus familias.

También ha despertado gran interés el taller ‘Flores que Despiertan’, un experimento creativo que ha unido ciencia, arte y emociones. Niños y adultos han compartido deseos, mensajes y emociones a través de flores de papel que se abrían en contacto con el agua, generando momentos cargados de simbolismo y ternura.

La actividad ‘Cuidamos Juntos’, centrada en la plantación de lentejas, ha permitido reflexionar sobre la responsabilidad compartida y el valor de cuidar juntos aquello que crece, utilizando la siembra como metáfora del acompañamiento y la unión familiar.

A lo largo de toda la mañana, decenas de familias también han contribuido a construir ‘El Jardín de las Familias’, un gran mural colectivo que se ha ido completando flor a flor hasta convertirse en un símbolo visual de la diversidad y riqueza de las familias almerienses. Una obra comunitaria llena de color y mensajes positivos que ha reflejado el espíritu participativo de la jornada.

Los tradicionales juegos populares han sido otro de los pilares del evento gracias a la actividad ‘Jugamos en Familia’, donde padres, madres, abuelos, abuelas y menores han compartido carreras, dinámicas cooperativas y juegos clásicos en un ambiente festivo y alegre, priorizando la diversión y la convivencia frente a la competición.

La programación se ha completado con una gran búsqueda del tesoro por el parque, una propuesta que ha puesto a prueba la orientación, la lógica y el trabajo en equipo de las familias participantes, reforzando la comunicación y la cooperación entre adultos y pequeños.

Entidades sociales

La jornada ha contado además con la colaboración de tres entidades sociales comprometidas con el bienestar familiar y comunitario. Antonio Casimiro ha conversado con las representantes de las tres entidades: Patricia Uroz, terapeuta de prevención en Proyecto Hombre; Estrella Cara, delegada de Familia Solidaria; y Lola Cañadas, voluntaria y responsable de Comunicación del Teléfono de la Esperanza.

Teléfono de la Esperanza ha desarrollado el ‘Taller de emociones’, donde se han trabajado las emociones básicas mediante dinámicas participativas como ‘Pintar la alegría’, ‘La caja de sueños’ o ‘El Árbol de la Resiliencia’, además de ofrecer herramientas de respiración consciente y agradecimiento. Por su parte, AFASODE y Proyecto Hombre han instalado stands informativos para acercar a las familias los programas y acciones que desarrollan en favor de la inclusión, la prevención y el acompañamiento social.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Almería ha querido conmemorar el Día Internacional de las Familias, cuya celebración oficial fue ayer, 15 de mayo, poniendo el foco en la importancia del tiempo compartido, el ocio saludable y la educación emocional como pilares fundamentales para el desarrollo de la infancia y la adolescencia.