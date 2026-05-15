El Ayuntamiento de Almería informa de los aparcamientos habilitados con motivo del encuentro la UD Almería y la UD Las Palmas

APARCAMIENTOS PARA EL UD ALMERIA-UD LAS PALMAS

El Ayuntamiento de Almería informa de los aparcamientos habilitados con motivo del encuentro correspondiente a la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion, penúltima de la temporada en casa, entre la UD Almería y la UD Las Palmas, previsto para mañana sábado, 16 de mayo, a las 18.30 horas, en el Almería Stadium:

1, APARCAMIENTO DEL ALMERÍA STADIUM

Estacionamiento en el aparcamiento principal del Estadio, situado junto a Preferencia, así como en los aparcamientos aledaños.

2. APARCAMIENTO HABILITADO EN EL INTERIOR DEL RECINTO FERIAL. ZONA NORTE

La zona norte del recinto ferial se ha habilitado para el estacionamiento. Se accederá por la puerta de acceso situada en la rotonda de la calle Árbol del Paraíso con calle Acebo. Apertura a partir de las 16.30 horas.

3. APARCAMIENTO HABILITADO EN LA PARCELA SITUADA EN LA CALLE ALGAZUL

En la calle Algazul se habilitará la tercera parcela como aparcamiento, con acceso también desde la calle Dra. Milagros Rivera y salida por la vía servicio de la Avenida Vega Acá, con 370 plazas distribuidas en sus más de 10.000 metros cuadrados.

Se recomienda acudir con antelación o utilizar el transporte público dada la afluencia prevista de aficionados.