La alcaldesa recibe a la cónsul general del Perú en Sevilla, Rosario Botton   

Han mantenido un encuentro de trabajo en el que se han abordado asuntos como el empleo y la homologación de títulos para la cuarta población extranjera más importante en la capital

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con la cónsul General del Perú en Sevilla, Rosario Botton, en la sala de reuniones de Alcaldía con motivo de su visita a la ciudad. Temas como el empleo, la homologación de títulos y la integración sociocultural han centrado la reunión en la que también ha participado la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín.

En la actualidad figuran inscritos en el Padrón Municipal un total de 808 vecinos de nacionalidad peruana (351 varones y 457 mujeres). En términos absolutos representan, aproximadamente, un 0,4% de la población municipal.

Los peruanos son la cuarta población extranjera más importante en la capital, junto con los argentinos (808). Únicamente los superan en número los venezolanos (1.019), rumanos (1.932) y marroquíes (11.692).

La alcaldesa ha destacado “la buena sintonía del encuentro para avanzar en temas que afectan a una población tan importante como la peruana”. Igualmente, ha valorado “la importancia de la colaboración institucional para seguir haciendo de Almería una ciudad moderna, donde ya conviven 131 nacionalidades en perfecta armonía”.

Por su parte, Rosario Botton ha señalado que Almería, junto con Málaga, “es una de las zonas más importantes de residencia de población peruana” y ha agradecido la acogida y la predisposición del Ayuntamiento para colaborar en los distintos aspectos que supondrán una mejora de la calidad de vida de sus compatriotas.