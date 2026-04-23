La alcaldesa y el consejero de Agricultura felicitan al URA Clan como brillante campeón de la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo

María del Mar Vázquez y Ramón Fernández-Pacheco destacan que son “un ejemplo” y les han deseado suerte para el Campeonato de España

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, han visitado esta tarde a los integrantes del equipo Unión Rugby Almería Clan Mixed Ability (URA Clan), a quienes han felicitado por su reciente título de campeones de la Liga Andaluza de Rugby Inclusivo por segundo año consecutivo, ganando además todos los partidos.

Vázquez ha destacado que el URA Clan “es un referente nacional del deporte inclusivo, un orgullo y un ejemplo a seguir en una ciudad como la nuestra, que cada vez es más activa, más saludable y más inclusiva. Enhorabuena a esta gran familia y mucha suerte para el Campeonato de España, que se celebra el mes de junio en Santiago de Compostela”.

Fernández-Pacheco, por su parte, ha apuntado que el conjunto almeriense es “un ejemplo no sólo en el ámbito deportivo, sino también para la sociedad en su conjunto, porque el carácter inclusivo de este equipo es un modelo que se debería aplicar a todas las facetas de la vida”.

En su conversación con los jugadores, ha animado al equipo a “seguir esforzándose como siembre hacen, porque ésa es la clave de los éxitos que ya han conseguido y de los que seguro que vendrán en el futuro” y les ha alentado a “seguir trabajando para llegar también a las finales del campeonato de España y demostrar lo que valéis”.

Esta sección de rugby inclusivo del club deportivo Unión Rugby Almería nació en 2016 con el objetivo de fomentar la inclusión de personas con y sin neurodiversidad o discapacidad a través de la práctica de este deporte. URA Clan es un equipo pionero en rugby inclusivo a nivel nacional que apuesta por los equipos mixtos con participación abierta y una adaptación flexible.