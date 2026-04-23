‘Almería XXI’ impulsa un nuevo proyecto de 96 viviendas públicas en Nueva Andalucía

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal aprueba, además, los primeros pasos para la construcción de otra nueva promoción de 16 viviendas unifamiliares en Costacabana

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ ha aprobado la adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de una nueva promoción de 96 viviendas de protección oficial (VPO), que se desarrollará en el sector de Nueva Andalucía, junto a la autovía del aeropuerto.



Esta actuación, destinada al alquiler con opción a compra, representa un nuevo impulso a la política municipal de vivienda y consolida este ámbito como uno de los principales focos de desarrollo residencial público en la ciudad, con la edificación de tres promociones y un total de 190 viendas, en régimen de venta, alquiler y ahora en al quiler con opción a compra.

La redacción del proyecto de estas 96 viviendas públicas ha sido adjudicada al estudio ‘J2 de Simón y Cuerva Arquitectos’, tras un proceso de licitación al que han concurrido 25 propuestas, lo que evidencia el interés y la relevancia de esta iniciativa.

Un área estratégica con tres promociones de vivienda pública

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por este sector urbano, estratético y en pleno desarrollo junto al soterramiento, donde se han programado tres promociones diferenciadas que responden a distintos modelos de acceso a la vivienda pública que desarrolla la Empresa Municipal de la Vivienda:

Viviendas en régimen de venta (61 viviendas), actualmente en proceso de entrega.

Viviendas en alquiler (33 viviendas) en fase final de construcción.

Y ahora esta nueva promoción en alquiler con opción a compra (96 viviendas), que será edificada sobre una parcela, resultante de la urbanización de la unidad de ejecución CSA-01/113. La parcela cuenta con una superficie total de 2.370,14 metros cuadrados y las viviendas quedarán distribuidas en una edificación de planta baja + 8.

Este modelo mixto permite atender a diferentes perfiles de demanda y facilitar el acceso progresivo a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.

Nueva promoción en Costacabana

Entre los acuerdos adoptados, el Consejo ha aprobado también la solicitud de autorización previa al Pleno municipal para la concertación de una operación de crédito a largo plazo destinada a una nueva promoción en el barrio de Costacabana.

Este proyecto contempla la construcción de 16 viviendas unifamiliares adosadas en régimen de venta de precio limitado, que se sumarán al importante desarrollo residencial impulsado ya en esta zona, donde la empresa municipal ha promovido anteriormente 72 viviendas unifamiliares y 124 viviendas plurifamiliares en alquiler.

La parcela que albergará estas viviendas unifamiliares tendrá fachada a las calles Júcar, Manzanares, Guadalete y la prolongación de la calle Sena. La superficie de esta parcela es de 1.428 metros cuadrados.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento continúa ampliando la oferta de vivienda protegida en distintos formatos y ubicaciones de la ciudad, compromiso extendido en el tiempo desde la constitución de la Empresa Municipal de la Vivienda, a través de la cual se han promovido una veintena de promociones y construido más de mil viviendas, convirtiéndose así en el primer promotor de vivienda pública en la provincia.

Emprendimiento con el Plan Re-activa 21



Por último, el Consejo ha acordado la adjudicación de uno de los locales municipales disponibles dentro del Plan Re-activa 21, iniciativa puesta en marcha para fomentar la actividad económica tras la pandemia.

El local adjudicado se ubica en la promoción municipal de 54 VPO situada entre La Pipa y Los Molinos, y acogerá un centro de entrenamiento personal, contribuyendo así a dinamizar el tejido empresarial local.

Este programa ofrece condiciones ventajosas para los emprendedores, incluyendo el uso gratuito de los locales durante los tres primeros años, así como reducciones progresivas en la renta durante el cuarto y quinto año. Actualmente, aún permanecen disponibles tres locales dentro de esta iniciativa municipal. Uno en la calle Leo, esquina calle Estrella Errante, y dos más junto al ahora adjudicado, promoción con fachada a las calles Escorpio y Tauro.