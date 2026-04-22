CORTE DE GENERAL SEGURA EN SU CRUCE CON EL PASEO

El Ayuntamiento de Almería informa de que, como parte de la planificación de las obras de transformación del Paseo de Almería, se han retomado los trabajos en el cruce del Paseo con calle General Segura, por lo que esta vía permanecerá cerrada a la circulación hasta el martes 28 de abril.

Los trabajos, consistentes en la colocación de la piedra natural en la calzada, afectarán al tráfico rodado en General Segura, en concreto, en el tramo comprendido entre las calles Avenida Federico García Lorca y Arapiles.

Durante los trabajos en este cruce, se realizarán los siguiente cortes y desvíos:

– calle General Segura, a partir de las 09.30 horas. Se realiza el corte al tráfico desde Arapiles hasta Avenida Federico García Lorca, permitiendo solo el acceso a servidumbre.

– Se habilitan pasos para el transito de peatones a lo largo de Paseo de Almería, así como para cruzar a ambos lados de la calle.

Mientras dure el corte de la vía, el servicio de taxi continuará operativo en la parada situada en la calle General Tamayo, a la altura del número 17.

Asimismo, las reservas para vehículos autorizados existentes en la calle General Segura, en el tramo entre Arapiles y Paseo de Almería (de los organismos oficiales de la zona y para clientes del Hotel Costasol), deberán acceder y salir por la calle Arapiles.

Por otro lado, los garajes comunitarios existentes en esta misma calle, entre el Paseo de Almería y la Avenida Federico García Lorca, deberán entrar y salir por ésta última vida.