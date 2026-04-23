El precio de la defensa del Patrimonio

La asociación Amigos de la Alcazaba es condenada a pagar mil euros de costas al desestimarse un recurso interpuesto en 2021 para reclamar que el Pingurucho fuera incluido en el Catálogo Municipal de Edificios Protegidos

Sin embargo, cinco años después, el Ayuntamiento lo incluye en su propuesta de ampliación junto a otros 126 elementos patrimoniales

La “batalla” de Amigos de la Alcazaba por conservar el Pingurucho de los Coloraos en la Plaza Vieja ha sido larga. Recordemos que las movilizaciones contra el proyecto del Ayuntamiento de “plaza diáfana” para terrazas y espectáculos, sin árboles ni Pingurucho, comenzaron en 2018 y continuaron en los años siguientes. Durante este tiempo Amigos de la Alcazaba con Asociación del Bicentenario y Ecologistas en Acción presentaron recursos judiciales, se recogieron 23.000 firmas, se presentaron 117 alegaciones, promoviendo manifestaciones, conferencias, mesas redondas y solicitando a Cultura la incoación del monumento como BIC, solicitud que fue respondida con el mismo silencio con el que respondió el Ayuntamiento a las peticiones ciudadanas.

Hace cinco años el Consistorio propuso una ampliación del Catálogo Municipal de Bienes Protegidos (modificación puntual 75), pero una vez más se “olvidó” de la protección del Pingurucho, del que ya había anunciado su intención de eliminarlo de la Plaza Vieja. Fue esta omisión la que se recurrió judicialmente a través de un recurso contencioso administrativo por parte de Amigos de la Alcazaba y la asociación del Bicentenario, solicitando que el Monumento de los Coloraos fuera incluido en esa ampliación.

La sentencia del TSJA hace unos meses desestimó el recurso, basándose en la potestad que tiene el Ayuntamiento para incluir en el PGOU los elementos patrimoniales que considere, y condenó a pagar 1.000 euros de costas a Amigos de la Alcazaba y otros 1.000 a la asociación del Bicentenario, como pedía el Ayuntamiento.

Esta fue una sentencia ampliamente difundida por el Ayuntamiento y muy celebrada por la concejala de Urbanismo, Eloisa Cabrera, que declaró: “esta resolución refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad”.

“La gran paradoja es que el mes pasado nuestra concejala presentó una nueva ampliación del Catálogo, esta vez sí, ¡al fin! incluyendo el Monumento de los Coloraos junto a otros 126 elementos patrimoniales”, subrayan desde Amigos de la Alcazaba.

“La defensa de la Plaza Vieja, tanto del Pingurucho como de los árboles, nos ha costado 3 acciones judiciales. De histórica podemos calificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2020 que daba carta de naturaleza a la permanencia de los árboles” señala la presidenta de la Asociación, Maite Pérez, “pero el empeño del Ayuntamiento en no proteger el Pingurucho, e incluso su tenacidad por eliminarlo de la Plaza Vieja, nos hizo recurrir judicialmente de nuevo en 2021 para paralizar cautelarmente el traslado del Pingurucho”, añade.

Todo esto ocurrió antes de que el Pingurucho fuera declarado Lugar de Memoria Democrática, garantizándose su protección definitiva y posibilitando que los restos de los Mártires de la Libertad fueran trasladados a su monumento conmemorativo.

Ante los hechos consumados, el Ayuntamiento ha anunciado que incluiría al Pingurucho en su próxima ampliación del Catálogo Municipal de Bienes Protegidos 5 años después de que se solicitara en aquel contencioso administrativo cuyas costas de 1000 euros paga ahora Amigos de la Alcazaba. El hecho es que finalmente la ciudadanía almeriense ha conseguido, tras años de lucha, esa Plaza Vieja con árboles y con Pingurucho y no precisamente gracias al “fervor patrimonial” del Ayuntamiento, señalan desde la asociación.

“Antes de alardear de su compromiso con el Patrimonio y de congratularse de una sentencia condenatoria en costas, el Ayuntamiento haría bien en reconocer la aportación de las asociaciones ciudadanas que trabajamos desde el voluntariado, de manera altruista, sin despachos oficiales y con recursos propios. Trabajo, tiempo, esfuerzo y dinero, ese es el coste de la defensa del Patrimonio. Y lo asumimos con orgullo”, señala la presidenta de la asociación.