La Comisión esboza medidas para reforzar el sector bancario europeo y apoyar el crecimiento

GabinetedePrensa julio 18, 2026 0
Banco Central Europeo (BCE) continúa dando buenas noticias para el sector inmobiliario

La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación sobre la competitividad del sector bancario de la UE, en la que se exponen medidas para reforzar el mercado único bancario. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Para que Europa crezca, es necesario facilitar la circulación de capitales. Nuestra Unión de Ahorros e Inversiones necesita un sector bancario sólido y competitivo como pilar fundamental. La Comunicación de hoy da un paso claro en esta dirección, recalibrando nuestro enfoque respecto al riesgo y permitiendo el crecimiento y la innovación, al tiempo que se mantiene la estabilidad financiera»

El objetivo es construir un sector bancario más integrado, eficiente y competitivo, capaz de fortalecer la economía europea financiando el crecimiento, la innovación y las prioridades estratégicas, respaldado por un marco regulador más equilibrado, que cree las condiciones para que los bancos asuman riesgos prudentes al tiempo que se salvaguardia la resiliencia del sector y se prestan mejores servicios a los hogares y las empresas, todo ello sin dejar de preservar la estabilidad financiera y fomentar el crecimiento sostenible. 

En línea están disponibles el comunicado de prensa y la página de preguntas y respuestas.

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