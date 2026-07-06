Las interconexiones para el sudoeste de Europa, tema central de la reunión ministerial de hoy en París

El Grupo de Alto Nivel sobre Interconexiones para el Sudoeste de Europa se ha reunido hoy por primera vez a nivel ministerial en París, con la participación de las ministras de Energía de Francia, España y Portugal, así como de la Comisión Europea, representada por Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, con el fin de impulsar las principales conexiones energéticas de la región.

Esta reunión pone de relieve los esfuerzos de la Comisión Europea para sacar adelante proyectos clave de infraestructuras energéticas en toda la Unión, en particular los que han sido designados como «autopistas energéticas» por su gran importancia estratégica y su contribución a la seguridad energética, la competitividad y la descarbonización de Europa.

Los debates abordaron las interconexiones eléctricas transpirenaicas entre Francia, España y Portugal, así como la cooperación regional en materia de energía renovable marina y el desarrollo de un corredor de hidrógeno en el sudoeste de Europa.

Se seguirá colaborando con los Estados miembros y los promotores de los proyectos implicados para seguir avanzando, especialmente en el proyecto Navarra-Landas, al que la UE ya ha destinado 11 millones de euros del Mecanismo «Conectar Europa».

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha declarado: «Un mayor número de interconexiones hace que Europa sea más fuerte, más competitiva y más resiliente, gracias a una mayor seguridad energética y a unos precios de la energía más bajos tanto para nuestros consumidores como para las empresas y los hogares. Esta es la razón por la que tenemos que avanzar en las interconexiones eléctricas a través de los Pirineos para integrar mejor la Península Ibérica en el sistema europeo. Hoy hemos mantenido buenos intercambios y el trabajo continúa».

Contexto

Creado en 2015 tras la Cumbre de Madrid, el Grupo de Alto Nivel sobre Interconexiones para el Sudoeste de Europa apoya una mejor integración de la Península Ibérica en el mercado europeo de la energía en general. Su trabajo se centra en las interconexiones eléctricas transfronterizas, la rápida ejecución de proyectos de infraestructuras prioritarios y, desde el Memorando de entendimiento de 2023, también en las infraestructuras marítimas y la cooperación en materia de hidrógeno.

Enlaces

Interconexiones para el sudoeste de Europa

Memorando de entendimiento

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