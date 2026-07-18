La Comisión propone 6,5 millones de euros para ayudar a casi dos mil trabajadores despedidos en Bélgica y España

GabinetedePrensa julio 18, 2026 0
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La Comisión Europea ha propuesto movilizar 6,5 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) para prestar apoyo a 1 928 trabajadores tras los despidos en los hipermercados Cora en Bélgica y en el sector del automóvil en España.

En Bélgica, la propuesta apoyaría a 1 257 trabajadores despedidos después de que la cadena de hipermercados Cora cesara sus actividades en diciembre de 2025, tras varios años de dificultades económicas.

La financiación del FEAG ayudará a estos trabajadores a desarrollar nuevas capacidades y a reincorporarse al mercado laboral lo antes posible a través de medidas como el asesoramiento y la orientación profesional, la certificación de capacidades, la formación y ayudas económicas para quienes deseen crear su propia empresa.

En España, el sector del automóvil en Galicia se ha visto afectado por perturbaciones del comercio y de la cadena de suministro, así como por la reorientación de la inversión hacia plataformas electrificadas.

Las medidas financiadas por el FEAG ayudarán a 671 trabajadores despedidos de 20 empresas diferentes del sector del automóvil. Los fondos contribuirán a que estas personas vuelvan a encontrar empleo mediante asesoramiento y orientación profesional, apoyo en la búsqueda de empleo y formación en nuevas capacidades.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa.

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