La constructora almeriense Jarquil será la encargada de levantar el nuevo centro de día ocupacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca

Javier Martínez Alcaraz

JARQUIL SERÁ LA CONSTRUCTORA DEL NUEVO CENTRO OCUPACIONAL DE VERDIBLANCA

En verano de 2026 estará terminada la primera fase del edificio de la asociación en la Vega de Acá

Un edificio moderno, sostenible y versátil que acogerá a decenas de personas con diversidad funcional a partir de 2026. En verano del año que viene está prevista su finalización en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Almería en la zona de la Vega de Acá, y que cuenta con financiación con cargo a los fondos para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía; además de la colaboración de la Diputación Provincial.

Verdiblanca ha invitado a seis empresas almerienses de demostrado prestigio profesional para la elaboración de una propuesta de ejecución. De ellas, la constructora Jarquil, caracterizada por una cultura corporativa orientada hacia la consecución de la máxima calidad y el cumplimiento estricto de sus compromisos, ha sido la seleccionada tras el estudio técnico comparativo de todas las ofertas.

La dirección de obra la llevarán a cabo Carmen Sánchez Villanueva y Luis Martínez Jiménez, del estudio de arquitectura [re]habitar, que han sido quienes han redactado todo el proyecto; no solo de esta primera fase, sino también de la nueva sede de Verdiblanca que se destinará a intervención social y empleo.

La puesta en marcha de este ambicioso proyecto de renovación fisonómica de la entidad fue una de las promesas realizadas por Antonio Sánchez de Amo cuando accedió al cargo de presidente de Verdiblanca junto a su equipo directivo. “La Junta Directiva de la asociación está muy orgullosa de este gran paso después de todos los obstáculos que hemos tenido que sortear. Pero lo importante es ver la cara de satisfacción de los usuarios y usuarias al conocer la noticia del inicio de las obras tras la celeridad con la que el Ayuntamiento de Almería ha aprobado las licencias pertinentes para ello”.

Sánchez de Amo, además, ha agradecido la colaboración que está recibiendo la entidad para la consecución del proyecto por parte de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía y su delegación territorial, del Ministerio de Derechos Sociales y su Subdelegación, la Unión Europea, la Alcaldía del Ayuntamiento de Almería y su área de Urbanismo y la Presidencia de la Diputación Provincial.

Esta primera fase para el nuevo centro de día ocupacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca está ubicada en la principal zona de expansión de la ciudad de Almería, la Vega de Acá. Una parcela de 5.000 metros cuadrados cedida en concesión demanial por el Ayuntamiento de la capital para construir un edificio dotacional para servicios de interés público y social.

En esta fase inicial se construirá la planta baja y parte del aparcamiento en sótano, dentro de un ambicioso proyecto distribuido en tres primeras fases de lo que será el desarrollo total de la parcela cedida para los próximos 50 años. Es una apuesta esencial de Verdiblanca para fomentar la inclusión, la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad, que irá adaptándose y dando respuesta a las necesidades reales del colectivo en las próximas décadas.